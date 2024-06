A fação de centro-direita do Parlamento Europeu abriu os braços ao movimento político de Péter Magyar, o adversário de Orbán que deverá trocar Budapeste por Bruxelas.

PUBLICIDADE

O partido do mais feroz adversário político de Viktor Orbán, Péter Magyar, juntou-se ao grupo parlamentar europeu que anteriormente contava com o primeiro-ministro húngaro como um dos seus membros.

O grupo de centro-direita do Partido Popular Europeu (PPE) - que abrigou o partido Fidesz de Orbán até 2021 - abriu as portas ao partido Respeito e Liberdade (TISZA) de Magyar numa votação em Bruxelas, esta terça-feira, o que significa que os sete eurodeputados do TISZA eleitos nas eleições europeias de junho terão assento na maior fação do parlamento.

Magyar, um antigo membro do governo de direita de Orbán, chocou a nação húngara no início deste ano ao denunciar o que descreveu como um "Estado mafioso", revelando a sua experiência pessoal com a corrupção e a máquina de propaganda do governo.

Liderou a campanha do TISZA no período que antecedeu o escrutínio de junho, assegurando um número sem precedentes de 30% dos votos húngaros e desferindo um golpe no Fidesz de Orbán que, apesar de continuar a ser o maior partido, obteve menos de metade dos votos (44,8%) pela primeira vez numas eleições europeias, desde que Orbán regressou ao poder em 2010.

Magyar já tinha dito anteriormente que não iria ocupar o seu lugar como deputado europeu, mas voltou atrás na segunda-feira, quando submeteu a decisão a uma votação pública no seu perfil do Facebook.

De acordo com Magyar, uma maioria de 100.000 votantes disse que ele deveria trocar Budapeste por Bruxelas, mas recusou-se a confirmar se a decisão foi tomada, optando por anunciá-la aos seus seguidores numa transmissão ao vivo no YouTube às 19h45 CET.

Independentemente da sua decisão, Magyar prometeu continuar a desafiar o poder de Orbán: "Vou trabalhar para a mudança na Hungria", disse.

"A mudança já começou e este é o princípio do fim para o partido Fidesz", disse Magyar aos jornalistas.

"Estou orgulhoso por termos sido conduzidos ao PPE, o maior grupo do Parlamento Europeu, onde podemos realmente representar os interesses dos cidadãos húngaros. Ele (Orbán) não tem tanta sorte", disse Magyar, acrescentando que os seus eurodeputados do TISZA pretendem ocupar posições de poder nas comissões parlamentares, a fim de moldar a legislação da UE em áreas como a indústria e o ambiente.

Atualmente, o Fidesz de Orbán não tem qualquer influência política no Parlamento Europeu e, por isso, a influência dos seus deputados é mais limitada.

Mas, acima de tudo, Magyar comprometeu-se a lutar pela restauração do Estado de direito no seu país, onde o retrocesso democrático desde a chegada de Orbán ao poder está bem documentado.

"Bruxelas não compreendeu verdadeiramente a situação na Hungria. Bruxelas e o Parlamento Europeu ajudaram o Primeiro-Ministro Orbán a jogar este jogo na Hungria e a utilizar o procedimento do artigo 7º e o procedimento do Estado de direito para os seus próprios objetivos políticos", afirmou, numa estocada velada a Bruxelas.

Durante anos, o executivo da UE reteve fundos do governo de Budapeste em retaliação pelas persistentes violações do Estado de direito, o que permitiu a Orbán alimentar uma feroz campanha anti-UE a nível interno.

Magyar afirma ainda que este facto tem prejudicado a Hungria do ponto de vista económico.

Somos atualmente o segundo Estado-membro mais pobre da Europa e, oficialmente, o mais corrupto.Por isso, as pessoas estão fartas da corrupção, das mentiras e da propaganda. Péter Magyar

Antes da reunião, o presidente do PPE, Manfred Weber, disse: "É ótimo que um partido que coloca as questões necessárias na Hungria se junte ao PPE".

"Esta é uma mensagem clara da população húngara de que quer outra perspetiva política", acrescentou Weber, referindo-se ao sólido desempenho do TISZA nas eleições europeias de junho.

Magyar clarifica posição sobre a Ucrânia

Apesar de ser atualmente o adversário político mais credível na Hungria, Magyar é, ele próprio, profundamente conservador e surgiu como uma figura de oposição alternativa aos partidos centristas e de esquerda que tentaram desafiar o regime de Orbán.

Isto significa que partilha algumas das posições do primeiro-ministro húngaro sobre a guerra na Ucrânia.

PUBLICIDADE

"Putin é um agressor. A Ucrânia é uma vítima. E o povo ucraniano tem o direito de defender o seu próprio território", explicou. "Mas partilhamos a posição do governo. Não vamos enviar tropas ou armas da Hungria para a Ucrânia".

O PPE tem afirmado repetidamente que todos os parceiros, e muito menos os membros do grupo, devem ser inabalavelmente "pró-Ucrânia".

Outro obstáculo a resolver é a adesão ao grupo PPE de um deputado do Partido Popular Democrata Cristão húngaro (KDNP) - que é o parceiro de coligação júnior do Fidesz e que deverá ocupar um lugar no Parlamento Europeu.

Magyar já tinha dito anteriormente que só se juntaria ao PPE se o partido KDNP saísse ou fosse expulso.

O presidente do KDNP, Zsolt Semjén, prometeu que o seu partido abandonaria o grupo do PPE se o TISZA de Magyar fosse aprovado, como parte de uma manobra coreografada pelo presidente do PPE, Manfred Weber, que visitou Budapeste na passada sexta-feira para se encontrar com Magyar e Semjén.

PUBLICIDADE

Na reunião desta terça-feira, o PPE acolheu um total de catorze novos membros, incluindo sete deputados do TISZA de Magyar, bem como outros representantes do Movimento dos Agricultores-Cidadãosdos Países Baixos (BBB) e do Novo Contrato Social (NSC), da Aliança Liberal Dinamarquesa, do Partido da Família da Alemanha e do partido dos Autarcas e Independentes da República Checa.

O grupo consolida o seu estatuto de maior agrupamento no Parlamento Europeu. Embora estes partidos adiram ao grupo parlamentar, não se tornam necessariamente membros do partido político pan-europeu do PPE.

A entrada do TISZA no Parlamento Europeu ocorre apenas três anos depois de o PPE ter expulsado os deputados do partido de extrema-direita Fidesz, de Viktor Orbán, do seu grupo, no meio de uma controvérsia sobre o retrocesso democrático na Hungria - um país classificado numa resolução do Parlamento Europeu como uma "autocracia eleitoral".