A Comissão Europeia anunciou que está a dar os primeiros passos para encerrar o procedimento ao abrigo do Artigo 7 contra a Polónia, aberto em 2017.

A supervisão especial está em curso desde 2017 devido às violações sistemáticas pela Polónia dos valores fundamentais e à erosão contínua da independência judicial. Em resultado, a Polónia tem sido obrigada a comparecer em audições regulares perante os outros Estados-membros e a prestar contas dos seus progressos - ou retrocessos - neste domínio.

O anúncio, feito inesperadamente na segunda-feira, determina que já não existe um “risco claro de violação grave do Estado de direito na Polónia”.

Só a Polónia e a Hungria foram alguma vez sujeitas ao artigo 7º.

No entanto, a decisão precisa da validação dos Estados-membros antes que o texto legal que ativou o procedimento em 2017 possa ser formalmente retirado. Uma reunião dos ministros dos Assuntos Europeus está agendada para o final deste mês, o que sugere que a conclusão estará para breve.

“O dia de hoje marca um novo capítulo para a Polónia”, afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. “É o resultado do seu trabalho árduo e dos seus esforços determinados de reforma.”

O avanço representa uma vitória política para o primeiro-ministro Donald Tusk, que, ao entrar em funções no ano passado, fez do restabelecimento das relações Varsóvia-Bruxelas uma das principais prioridades do seu executivo pró-europeu.

O Governo de Tusk apresentou, em meados de fevereiro, um “plano de ação” de nove projetos de lei especificamente destinados a restaurar a independência judicial, desde o mais alto tribunal do país até aos tribunais comuns. Comprometeu-se igualmente a respeitar as decisões do Tribunal de Justiça Europeu e a respeitar o primado do direito comunitário.

A abertura deu frutos rapidamente: no final de fevereiro, a Comissão desbloqueou 137 mil milhões de euros de fundos de recuperação e de coesão que tinham sido recusados à Polónia devido ao seu atraso democrático e à falta de garantias judiciais para proteger as finanças do bloco.

Em abril, Varsóvia recebeu o primeiro pagamento de 6,3 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos.

O “plano de ação”, no entanto, visa mais do que ganhos financeiros: o objetivo final é encerrar o artigo 7º e libertar a Polónia da má fama que lhe está associada.

O ministro da Justiça, Adam Bodnar, que liderou o esforço, quis que o anúncio coincidisse com os 20 anos da adesão do país à UE, a 1 de maio. Bodnar também reconheceu que a restauração é um trabalho em curso e que é necessário fazer mais em termos de legislação.

Apesar de ter falhado por pouco o prazo que se impôs a si próprio, a notícia deverá ser recebida calorosamente em toda a Polónia, como uma oportunidade para virar a página do confronto de anos com Bruxelas e colocar a nação de Leste de novo alinhada com os outros membros.

O confronto começou depois de o Lei e Justiça (PiS), um partido de extrema-direita e eurocético, ter chegado ao poder em 2015 e introduzido reformas radicais que reorganizaram a estrutura dos tribunais, reduziram o mandato dos juízes em funções e promoveram nomeações favoráveis ao partido.

A Comissão lutou arduamente contra a reforma, que, na sua opinião, prejudicou gravemente a independência judicial da Polónia, impediu a correta aplicação do direito europeu, deixou os investidores desprotegidos e pôs em perigo a cooperação com outros Estados-membros.

Em dezembro de 2017, Bruxelas determinou que havia um “risco claro de violação grave do Estado de direito” no país e acionou o artigo 7º, uma opção radical que, na sua última fase, pode levar à suspensão dos direitos de voto. (No entanto, isso nunca aconteceu).

“As reformas judiciais na Polónia significam que o poder judicial do país está agora sob o controlo político da maioria no poder”, afirmou a Comissão na altura.

Sem se deixar intimidar pelo procedimento, o governo liderado pelo PiS avançou com os seus planos e, mais tarde, aprovou uma reforma controversa que dava poderes à secção disciplinar do Supremo Tribunal para punir os magistrados de acordo com o conteúdo das suas decisões.

A Comissão iniciou uma ação judicial, que conduziu a medidas provisórias a que a Polónia desobedeceu de forma flagrante. Por sua vez, o Tribunal de Justiça da União Europeia aplicou uma coima diária de 1 milhão de euros, que esteve em vigor até o tribunal anular a reforma, em junho de 2023.

Jakub Jaraczewski, investigador da Democracy Reporting International, que tem acompanhado de perto a disputa entre Varsóvia e Bruxelas, descreveu as notícias desta segunda-feira como um “funeral muito atrasado do artigo 7º” e sublinhou a fraqueza inerente ao procedimento.

“Dependente da vontade política dos Estados-membros e com a sua sanção mais potente a exigir um acordo unânime praticamente inatingível no Conselho, o artigo 7º nunca chegou a lado nenhum onde prometeu chegar, que era o de garantir que os valores da UE são respeitados por todos os Estados-Membros”, disse Jaraczewski à Euronews.