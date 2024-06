Presidente do PPE diz que grupo tem a "porta aberta" para o partido rival de Orbán

De Euronews

O Tisza, de Péter Magyar, conquistou sete dos 21 lugares da Hungria no Parlamento Europeu nas eleições europeias, reduzindo a presença do Fidesz de 13 para 11 eurodeputados.

A porta do Partido Popular Europeu está aberta para os eurodeputados do Tisza, mas a decisão final será tomada pelo próprio Partido Popular, disse Manfred Weber, presidente e líder do grupo, depois de se ter reunido com Péter Magyar e políticos do Tisza em Budapeste.

"Parabéns pelo sucesso democrático na Hungria, pela decisão do povo húngaro. Encontrei-me hoje com sete personalidades muito qualificadas e apresentei um relatório ao meu partido. Com base no que vi aqui no terreno, devo dizer que os sete colegas são bem-vindos ao grupo do Partido Popular, por isso a porta está aberta", disse Weber.

Por agora, os eurodeputados do partido Tisza admitiram apenas que se juntariam ao grupo parlamentar do PPE, não à aliança propriamente dita.

"Já trabalhámos nos pormenores técnicos e de conteúdo do trabalho conjunto. Na segunda-feira vamos para Bruxelas e na terça-feira o grupo PPE vai reunir-se. Tornou-se o maior grupo do Parlamento Europeu, apesar de todas as previsões do governo húngaro, o centro-direita ganhou as eleições europeias e o PPE será um ator incontornável na tomada de decisões da UE", disse Péter Magyar, o líder do Tisza.

Apesar de o partido populista de Orbán ter obtido 44% dos votos, que fizeram dele o vencedor das eleições, a perda significativa de eleitores fez desta eleição a maior derrota do partido em 18 anos.

O líder do Tisza, Péter Magyar, saudou os resultados e descreveu o seu partido como "um rival muito forte" para o Fidesz. Magyar planeou utilizar estas eleições para fazer crescer a sua imagem e a do novo partido de oposição antes das próximas eleições na Hungria, que estão previstas para 2026.