O incidente provocou danos na fachada do cabaré, incluindo a queda das primeiras letras do letreiro luminoso (M, O, U), mas não causou feridos.

O incidente provocou danos na fachada do edifício e deitou abaixo as primeiras letras do letreiro luminoso (M, O, U), mas não causou feridos, informaram os bombeiros de Paris presentes no local.

A razão da queda ainda não é oficilmente conhecida, mas a direção do Moulin Rouge excluiu qualquer "ato malicioso" e avançou que o incidente só pode ter sido causado por um "problema técnico".

Foi montado um perímetro de segurança à volta do local do acidente antes de os escombros terem sido retirados por volta das 8 horas da manhã (hora local). Os serviços de emergência afirmaram que já não existe qualquer risco de desmoronamento.

É "a primeira vez que ocorre um acidente deste tipo desde a sua criação em 6 de outubro de 1889", contou a direção do cabaré aos media francesas. "Felizmente, aconteceu depois da hora de fecho", disse a mesma fonte, sublinhando que "todas as semanas, a direção técnica verifica o mecanismo das asas do moinho e não tem encontrado problemas".

O único acidente grave registado no Moulin Rouge remonta a 1915, quando deflagrou um incêndio provocado por obras e o cabaré teve de encerrar durante 9 anos.

O célebre estabelecimento parisiense situado na zona de Pigalle no Boulevard de Clichy, ao pé de Montmartre, festejará o seu 135º aniversário a 6 de outubro.