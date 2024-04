A edição deste ano da Art Paris exibe a diversificada cena artística da França, com destaque para artistas promissores e uma variedade impressionante de formas de arte.

Neste episódio de Cult iremos explorar a Art Paris, a feira de arte contemporânea e moderna que se tornou um marco no calendário das artes na primavera europeia nos últimos 26 anos.

A edição deste ano permanece fiel às raízes da feira, dando destaque à cena artística francesa numa exposição com uma curadoria peculiar que os visitantes podem descobrir num recinto de 10 mil metros quadrados.

“Utopias Frágeis: a cena artística francesa em foco” celebra a diversidade da arte francesa nos dias de hoje ao apresentar artistas franceses e artistas estrangeiros que procuraram refúgio na França, como Elika Hedayat, nascida no Irão.

As obras da artista são um olhar surrealista sobre a vida das mulheres no Irão, uma união perfeita entre utopia e distopia, de acordo com Éric de Chassey, curador convidado de “Utopias Frágeis”.

“A obra dela tem início nas suas experiências no Irão com a repressão, a censura e a violência contra as mulheres. Mas a partir disso, cria um mundo novo”, disse Éric à Euronews.

A Art Paris também apresenta jovens artistas e galeristas todos os anos na secção “Promesses”. Conversámos com a artista francesa Morgane Ely, de 28 anos, que falou sobre sua pop art subversiva onde transforma imagens fugazes da cultura pop através de uma técnica tradicional japonesa de xilografia.

As suas obras morosas focam-se na representação das mulheres nos meios de comunicação, eternizando as imagens num novo meio físico, mais duradouro.

É o último ano em que a Art Paris acontecerá no Grand Palais Éphémère – no próximo ano, a feira retorna à sua morada original do outro lado do rio Sena, o recém-renovado Grand Palais.