Europa: mau tempo em Itália e Suíça provoca inundações. Verão "regressa" nos próximos dias

Apesar das chuvas fortes que provocaram inundações e deslizamento de terras no norte e centro de Itália, está prevista uma melhoria do estado do tempo para esta região. O sudoeste da Suíça também está a recuperar dos estragos causados pela intempérie que atingiu a região.

O verão ainda tarda em chegar a alguns países europeus. Nos últimos dias, chuvas fortes provocaram inundações e deslizamentos de terras em Itália e na Suíça.

Na região de Emilia-Romagna, centenas de bombeiros foram chamados a intervir em casas inundadas e árvores arrancadas, enquanto as cheias bloqueavam estradas e destruíam pontes.

O alerta vermelho relativo ao nível dos rios em torno de Modena foi levantado esta quinta-feira, uma vez que os serviços meteorológicos prevêem uma trégua nos próximos dias.

As outras regiões afetadas, em menor escala, foram a Ligúria, o Piemonte meridional, a Toscânia e Úmbria.

Com os termómetros a rondar os 20°C, em muitas zonas, nos próximos dias, prevê-se que o tempo regresse às temperaturas habituais para esta altura do ano.

Mau tempo na Suíça

Uma torrente inundou lojas em Morges, nas margens do Lago de Genebra, e 50 voos tiveram de ser cancelados no aeroporto de Genebra devido a uma avaria nos escritórios da Skyguide, o principal prestador de serviços aéreos na Suíça

Na zona francófona, foram registados mais de cento e dez milímetros de chuva no espaço de algumas horas, atingindo um recorde de 98 milímetros por hora.

O sudoeste da Suíça também está a recuperar dos estragos causados pelas tempestades repentinas que atingiram a região.

Portugal: descida da temperatura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do estado do tempo em Portugal continental, com precipitação por vezes forte, acompanhada de granizo e de trovoada.

Esta situação de instabilidade deve-se à ação de uma depressão, com expressão em altitude, centrada a oeste da Península Ibérica e que irá deslocar-se para nordeste a partir de sábado, originando assim uma progressiva melhoria do estado do tempo.

Segundo o IPMA, esta instabilidade será mais generalizada a partir da tarde desta quinta-feira no interior das regiões Norte e Centro, podendo a precipitação ser por vezes forte, acompanhada de trovoada, ocasionalmente sob a forma de granizo, e com a possibilidade de localmente ocorrerem rajadas fortes.

As previsões apontam ainda para uma descida de temperatura até dia 29, sábado, com uma gradual recuperação a partir do dia 30, acompanhando a melhoria do estado do tempo.