As sondagens de opinião sugerem que os trabalhistas poderão obter a maior maioria de qualquer governo do pós-guerra.

O Reino Unido vai às urnas na quinta-feira, 4 de julho, para eleger 650 novos membros para a Câmara dos Comuns, com as sondagens a mostrarem um quadro de domínio dos trabalhistas que poucos pensariam ser possível na anterior votação, em 2019.

Naquela eleição, o então primeiro-ministro Boris Johnson garantiu uma sólida maioria conservadora no parlamento e conquistou um mandato simbólico para "fazer o Brexit". Conseguiu-o ao conquistar os principais núcleos trabalhistas na tradicional "cintura vermelha" da classe trabalhadora do Norte de Inglaterra e das Midlands.

Desde então, o Reino Unido saiu formalmente da União Europeia, mas a vida após o Brexit tem sido cruel para o Partido Conservador.

Agora, os trabalhistas e o seu líder, Sir Keir Starmer, esperam reconquistar os eleitores pró-Brexit que perderam em 2019, enquanto o partido conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak poderá obter o pior resultado eleitoral dos seus 200 anos de história.

Algumas sondagens colocam os trabalhistas 20 pontos percentuais à frente dos conservadores, o que significa que Keir Starmer poderá tornar-se primeiro-ministro com uma maioria de mais de 200 lugares, a maior de qualquer governo do pós-guerra.

Os conservadores enfrentam uma derrota eleitoral nalgumas regiões do país e Sunak poderá tornar-se o primeiro primeiro-ministro em exercício da história a perder o seu lugar.

Uma crise conservadora

O apoio aos conservadores - que governaram durante os últimos 14 anos sob cinco líderes diferentes - tem vindo a diminuir constantemente desde 2021, altura em que foram lançadas investigações sobre as festas de arromba no 10 de Downing Street, permitidas pelo primeiro-ministro Johnson.

Após a queda de Johnson, seguiu-se um breve e malsucedido período de Liz Truss ao leme, cujo "mini-orçamento" viu a libra cair para um mínimo de 37 anos. Sunak, um antigo banqueiro de investimentos, assumiu rapidamente o lugar de Liz Truss, mas, a julgar pelas sondagens, não conseguiu convencer os eleitores de que é o homem certo para relançar a economia do Reino Unido.

Para além da economia, da habitação e do serviço nacional de saúde, a migração tem sido um dos temas mais quentes da campanha.

Sunak tentou atrair os eleitores preocupados com o número de imigrantes irregulares que chegam às costas britânicas, condicionando o seu controverso plano de deportação dos requerentes de asilo para o Ruandaà sua reeleição.

Mas, o plano para o Ruanda provocou reações negativas e dividiu a nação, tendo mesmo o Supremo Tribunal considerado ilegal. Os seus defensores têm-se sentido frustrados pelo facto de nenhum voo ter arrancado dois anos após o anúncio inicial do plano.

A convocação formal das eleições foi feita sob uma chuva torrencial em Downing Street, no dia 22 de maio, ao som da canção "Things Can Only Get Better", que ficou famosa pela vitória esmagadora de Tony Blair nas eleições de 1997.

Desde então, seguiu-se uma série de gafes de relações públicas. Sunak enfrentou uma onda de condenação quando deixou uma cerimónia para assinalar o 80.º aniversário do desembarque do Dia D mais cedo para dar uma entrevista na televisão.

Mais recentemente, cinco membros do Partido Conservador - incluindo o guarda-costas de Sunak - foram acusados de terem apostado na data das eleições pouco antes de esta ser anunciada pelo próprio primeiro-ministro, o que constituiu um novo golpe na confiança do público no partido.

O Partido Trabalhista vai vencer?

Embora a vitória dos trabalhistas pareça certa há meses, fontes próximas do partido dizem que existe o receio de que uma liderança tão confortável, e estável, nas sondagens possa tornar os eleitores complacentes e prejudicá-los.

Mas com uma liderança tão forte, parece quase certo que o partido estará no Governo dentro de alguns dias.

O principal objetivo do seu manifesto é enfrentar a crise do custo de vida "criando riqueza" para as pessoas da classe trabalhadora. Mas os conservadores atacaram imediatamente as suas propostas, alegando que os trabalhistas vão, inevitavelmente, aumentar os impostos em caso de crescimento lento.

Outras promessas dos trabalhistas incluem a redução das listas de espera do Serviço Nacional de Saúde, a construção de 300 mil novas casas por ano para resolver a crise da habitação e um investimento de 24 mil milhões de libras (28,5 mil milhões de euros) em tecnologias verdes.

Starmer assumiu também uma posição firme em matéria de migração, prometendo reprimir os traficantes de seres humanos que atravessam ilegalmente o Canal da Mancha. Disse ainda que os trabalhistas vão reduzir o nível de migração para o Reino Unido, mas não definiu um objetivo específico (os conservadores já prometeram reduzir a migração para "dezenas de milhares").

Populistas e Liberais Democratas querem ganhar

As eleições também poderão ver o ativista do Brexit, e antigo deputado do Parlamento Europeu (MEP), Nigel Farage entrar na Câmara dos Comuns pela primeira vez.

Farage chocou a nação, no início de junho, quando anunciou que iria concorrer no seu círculo eleitoral de Clacton, em Essex, pelo seu partido Reform UK, naquela que será a sua oitava candidatura a deputado.

O anúncio de Farage levou o Reform UK a subir nas sondagens e a aproximar-se dos conservadores. Mas mesmo que consiga obter cerca de 16% dos votos, como sugerem algumas sondagens, poderá não conseguir ganhar nenhum lugar, tendo em conta o sistema eleitoral do Reino Unido, em que o voto é dado em primeiro lugar.

Os comentários profundamente controversos feitos numa entrevista na semana passada - em que afirmou que o Ocidente tinha provocado a invasão da Ucrânia pela Rússia - fizeram com que o apoio diminuísse.

"Para mim, era óbvio que a expansão da NATO e da União Europeia para leste estava a dar a este homem (Putin) uma razão para que o povo russo dissesse que vinha atrás de nós outra vez e que ia entrar em guerra", disse Farage ao programa Panorama da BBC. "Nós provocámos esta guerra", acrescentou.

O partido de Farage propõe o congelamento de toda a imigração "não essencial", o abandono dos objetivos de redução a zero e a saída da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), a que o partido chama o tribunal "estrangeiro" de Estrasburgo.

Os Liberais Democratas (Liberal Democrats), que, de acordo com algumas sondagens, poderão conquistar mais de 60 lugares, também esperam renascer das cinzas, depois de terem sofrido derrotas violentas nas eleições anteriores.

O partido já fez campanha para "travar o Brexit" e é um dos apoiantes mais entusiastas da criação de laços económicos, comerciais e de segurança mais estreitos com a UE.

O partido definiu um plano de quatro etapas que envolve a integração gradual nos programas europeus e, eventualmente, no mercado único da UE.

O seu líder, Ed Davey, afirmou que a reintegração no bloco é o seu objetivo final a longo prazo.