Unionistas terminam bloqueio: parlamento da Irlanda do Norte pode retomar atividade no fim de semana

Os unionistas aceitaram pôr fim ao bloqueio iniciado há quase dois anos depois de Londres se ter comprometido a passar para legislação a eliminação dos controlos internos no mercado britânico, fixados no acordo do Brexit. Pela primeira vez, governo será liderado pelos republicanos do Sinn Féin.

O Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte anunciou que chegou a um acordo com o governo central do Reino Unido que prevê a eliminação dos controlos internos no mercado britânico. Chega assim ao fim um impasse de quase dois anos, provocado pelo DUP, e que ameaçou uma parte essencial do acordo de paz de 1998.

Além da promessa de cimentar a posição da Irlanda do Norte no Reino Unido através de nova lei, Londres conseguiu o sim dos unionistas ao oferecer-lhes um pacote financeiro de 3,3 mil milhões de libras.

Jeffrey Donaldson, líder do DUP, diz que a nova legislação removerá os controlos sobre as mercadorias provenientes do Reino Unido e fará com que a Irlanda do Norte deixe de "seguir cegamente" as leis da União Europeia. "A burocracia alfandegária vai desaparecer e acreditamos que isso representa uma mudança significativa", referiu Donaldson.

O acordo está a sujeito a aprovação de legislação que deverá passar no parlamento esta quinta-feira, o que significa que Stormont, a assembleia da Irlanda do Norte, pode voltar a funcionar na sexta-feira ou no sábado.

Se for aprovado, o acordo deverá permitir ao DUP e aos nacionalistas do Sinn Féin elegerem um presidente da assembleia no início da próxima semana.

Com a vitória do Sinn Féin sobre o DUP nas eleições de maio de 2022, Michelle O'Neill deverá liderar o governo que vier a ser constitído, o que será um acontecimento histórico, tendo em conta que um republicano nunca assumiu a liderança de um executivo da Irlanda do Norte.