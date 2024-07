Eleições gerais no Reino Unido: Abertura das urnas em todo o país numa votação de alto risco

De Mared Gwyn Jones in London

As eleições gerais são as primeiras desde a saída formal do Reino Unido da União Europeia.

PUBLICIDADE

As assembleias de voto em 650 círculos eleitorais em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte abriram às 7h00 locais da manhã de quinta-feira, nas primeiras eleições gerais do Reino Unido desde a saída formal do país da União Europeia.

A votação prolongar-se até às 22 horas locais, altura em que será publicada uma primeira estimativa dos resultados baseada nas sondagens à boca da urna.

Os resultados serão divulgados durante a noite, esperando-se que a maioria dos círculos eleitorais locais anunciem os seus candidatos vencedores nas primeiras horas da manhã.

O primeiro-ministro conservador Rishi Sunak deverá votar no seu círculo eleitoral de Richmond e Northallerton, em Yorkshire, enquanto o líder trabalhista Keir Starmer votará no seu círculo eleitoral de Holborn e St Pancras, em Londres.

É a primeira votação desde que as fronteiras dos círculos eleitorais foram redesenhadas em 2023. Com essa revisão, a Inglaterra ganhou dez lugares, enquanto a Escócia e o País de Gales perderam dois e oito lugares, respetivamente. O número de lugares na Irlanda do Norte não sofreu alterações.

Esta é também a primeira eleição geral em que os eleitores têm de se lembrar de levar um documento de identificação com fotografia para poderem votar. Em maio, o antigo primeiro-ministro Boris Johnson foi afastado de uma mesa de voto nas eleições autárquicas por se ter esquecido da nova regra.

Muitos já votaram por correio, apesar de haver relatos de que alguns eleitores não tinham recebido os seus boletins de voto por correio na véspera do dia das eleições.

Os políticos escoceses foram rápidos a censurar o atraso. Muitas escolas escocesas já encerraram as suas actividades de verão, o que significa que as famílias que viajaram de férias para o estrangeiro e que esperavam votar por correio antes de partirem não o puderam fazer.

Como é que funcionam as eleições gerais no Reino Unido?

Estão em jogo 650 lugares na Câmara dos Comuns, um em representação de cada círculo eleitoral local.

Os cidadãos votam em quem querem que represente o seu círculo eleitoral na Câmara dos Comuns. Os candidatos concorrem na lista do seu círculo eleitoral de forma independente ou, mais frequentemente, em representação de partidos políticos.

O Reino Unido utiliza um sistema eleitoral denominado first-past-the-post, o que significa que o candidato que obtiver mais votos no seu círculo eleitoral torna-se deputado. Isto significa também que os partidos podem obter uma grande percentagem dos votos nacionais, mas mesmo assim não conseguem obter quaisquer lugares se não ficarem em primeiro lugar em lado nenhum.

O partido com a maioria dos lugares no parlamento, pelo menos 326, forma normalmente o governo.

Quando é que saberemos os resultados?

A sondagem à boca das urnas será divulgada pelas estações de televisão britânicas às 22h00 BST, oferecendo uma estimativa, normalmente bastante precisa, da distribuição dos lugares com base num inquérito aos eleitores que saem de 133 assembleias de voto em todo o país.

À medida que os círculos eleitorais de todo o país forem confirmando os seus resultados, tornar-se-á mais claro ao longo da noite se a sondagem à saída estava correcta. Os resultados deverão ser confirmados por volta das 6h30 da manhã, hora local, de sexta-feira.