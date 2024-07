Número recorde de mulheres compõe o novo executivo do governo de Keir Starmer

O recém-empossado primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, formou o novo governo trabalhista que inclui um número recorde de mulheres. Pela primeira vez na história do Reino Unido, uma mulher será ministra das Finanças.

Uma das primeiras tarefas do novo Primeiro-Ministro é formar o seu Governo. Sir Keir Starmer começou a fazê-lo pouco após ter entrado pela porta do número 10 de Downing Street, na sexta-feira à tarde, após a sua retumbante vitória eleitoral.

Rachel Reeves é uma das figuras-chave do novo governo trabalhista

A antiga economista do Banco de Inglaterra é a primeira mulher a tornar-se Chanceler do Tesouro (ministra das Finanças), cujo título oficial remonta ao século XVI.

A pasta das Finanças é considerada o segundo cargo mais importante do Governo de Inglaterra, a seguir ao de Primeiro-Ministro. Nesta qualidade, Reeves, de 45 anos, dirige a pasta das Finanças britânicas e fará a ligação com as instituições financeiras internacionais.

A nova ministra das Finanças, Rachel Reeves, chega a Downing Street, em Londres. Thomas Krych/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Reeves explicou uma vez que recusou um emprego no famoso banco de investimento Goldman Sachs para se dedicar à política, apesar de reconhecer que ganharia "muito mais" no banco.

A sua nomeação é vista como um sinal importante da credibilidade e responsabilidade dos trabalhistas em matéria financeira.

Angela Rayner, Vice-Primeira-Ministra de Sir Keir

Rayner, 44 anos, e vice-líder do partido desde 2020, será ministra da Igualdade Social, Habitação e Comunidades. Falou frequentemente das circunstâncias difíceis em que cresceu.

A vice-primeira-ministra Angela Rayner deixa o número 10 de Downing Street, em Londres, a 5 de julho de 2024 Thomas Krych/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Rayner é natural de Manchester, cresceu num bloco de habitação social, foi mãe aos 16 anos e abandonou a escola. Diz que deve às políticas sociais do então primeiro-ministro trabalhista Tony Blair o facto de não ter sido "descartada".

Rayner começou a sua carreira como sindicalista antes de ser eleita para a Câmara dos Comuns em 2015.

David Lammy, Ministro dos Negócios Estrangeiros

O diplomata de 51 anos foi o primeiro britânico negro a frequentar a Faculdade de Direito de Harvard, nos EUA. Foi lá que conheceu Barack Obama, com quem tem mantido relações de amizade desde então.

Lammy prometeu assegurar que "a Grã-Bretanha se volte a ligar internacionalmente para a nossa segurança e prosperidade interna".

David Lammy em conversa com o rei Carlos III durante a visita do Rei a Westminster Hall em 2 de maio de 2023 Arthur Edwards/AP

Yvette Cooper é a nova Ministra do Interior

Cooper, de 55 anos, será responsável por questões fundamentais como a imigração e o policiamento.

Sendo um dos cinco membros do Governo de Starmer, Yvette Cooper acumula experiência governativa após fazer parte do executivo dos últimos primeiros-ministros trabalhistas, Tony Blair e Gordon Brown.

Secretário da Defesa é John Healey

Outro veterano dos anos Blair vai ser o novo secretário da Defesa. John Healey (64 anos) foi a favor da guerra do Iraque na altura e garantiu a Kiev, durante as visitas à Ucrânia, que o apoio britânico ao país atacado pela Rússia é "tão forte como o aço".

O futuro secretário da Defesa, John Healey, chega a Downing Street, em Londres. 5 de julho de 2024 Thomas Krych/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O coordenador da campanha nacional do Partido Trabalhista, Pat McFadden, torna-se Chanceler do Ducado de Lancaster. Em termos de protocolo, o Chanceler do Ducado de Lancaster é o membro mais graduado do Governo a seguir ao Primeiro-Ministro.

O político de 59 anos é responsável pela coordenação do trabalho do governo.

Shabana Mahmood torna-se Ministra da Justiça

Foi a primeira mulher muçulmana a ser eleita para a Câmara dos Comuns, em 2010. Criticou repetidamente Sir Keir pela sua posição na guerra de Gaza e pronunciou-se desde o início contra a operação militar israelita na Faixa de Gaza.

O gabinete de Starmer inclui o maior número de mulheres com o cargo de ministras da história e mais de 40% dos deputados trabalhistas na Câmara dos Comuns são também mulheres.

No seu discurso de vitória, na sexta-feira de manhã, Starmer prometeu restaurar a confiança na política e construir um "governo de serviço".

O manifesto eleitoral do Partido Trabalhista enumera cinco objetivos. Estes incluem impulsionar o crescimento económico, promover as energias limpas, reduzir a criminalidade violenta, reformar a educação e melhorar e investir no Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em Inglês), que se encontra em dificuldades.

As propostas incluem a redução da idade de voto para 16 anos, a nacionalização dos transportes públicos, a reparação de mais um milhão de buracos nas estradas de Inglaterra, a construção de novas prisões, a construção de 1,5 milhões de novas casas, a defesa de um cessar-fogo imediato em Gaza e o cancelamento do acordo de deportação com o Ruanda.