Acidente com barco de pesca ao largo de Vieira de Leiria faz três mortos e três desaparecidos

Embarcação terá naufragado com 17 tripulantes a bordo. São desconhecidas as causas que estão na origem do acidente. Presidente da República já endereçou condolências aos familiares das vítimas e lamenta "tragédia".

Uma traineira naufragou na madrugada desta quarta-feira, ao largo das praias de São Pedro de Moel e Vieira de Leiria, avança a agência Lusa, citando fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Pelo menos três pessoas morreram e três estão desaparecidas. Segundo as autoridades, a embarcação levaria a bordo 17 tripulantes, 11 dos quais resgatados com vida, estando ainda a decorrer as operações de busca pelos três desaparecidos, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Nazaré.

O alerta para o acidente com a embarcação de pesca Virgem Dolorosa foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Segundo a AMN, as buscas foram iniciadas por quatro embarcações de pesca no local. À Lusa, fonte das autoridades revelou ainda que foi ativada de imediato uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré para as buscas, um helicóptero da Força Aérea e Equipa de vigilância aérea ('drones') do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima também foi ativado e encontra-se a prestar apoio, de acordo com as autoridades.

Um vídeo divulgado pela AMN mostra a embarcação virada. São desconhecidas, por agora, as causas do acidente.

Em comunicado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já endereçou as condolências às famílias das vítimas. "O Presidente da República lamenta profundamente o naufrágio de uma embarcação na faina da pesca e o falecimento de pescadores, ocorrido esta manhã ao largo das praias de São Pedro do Moel e de Vieira de Leiria", lê-se na nota divulgada pela Presidência.

O chefe de Estado acrescenta ainda que "esta profissão, que tanto enriquece a nossa tradição marítima, também nos recorda os riscos e desafios enfrentados por muitos dos nossos compatriotas, os quais merecem o nosso respeito e admiração". "A perda das vidas destes valorosos homens é uma tragédia para todos nós", lamentou.

Marcelo desejou ainda uma "rápida recuperação aos feridos desta trágica ocorrência".

