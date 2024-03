Um pescador morreu e outros 24 foram resgatos no mar do Japão

De Euronews

O barco, que transportava 20 pescadores indonésios e cinco japoneses, teve uma falha no motor, na noite de domingo.

Uma pessoa morreu e 24 outras foram resgatadas esta segunda-feira, a sudoeste de Tóquio, depois de um barco de pesca ter perdido a potência e ter ficado à deriva no mar, ao largo de uma cadeia de ilhas.

O Fukuei Maru n.º 8, que transportava os 25 pescadores, teve uma falha no motor, no domingo à noite, cerca de cinco horas depois de ter partido do porto de Yaizu, no centro do Japão. O barco dirigia-se para a Amércia do Sul para pescar atum, segundo o comunicado da guarda costeira.

De acordo com as autoridades locais, citadas pelas agências internacionais, o barco andou à deriva no mar, que se encontrava agitado, e foi arrastado pelo vento forte. Após receber o aviso, a guarda costeira enviou três navios de patrulha e três helicópetros com equipas especias de salvamento até ao local.

O barco transportava 20 tripulantes indonésios e cinco japoneses. Um dos membros da tripulação foi encontrado morto, tendo caído ao mar antes da chegada das equipas de salvamento.