Sismo no Japão faz nove feridos

O sismo registou-se ao largo da ilha de Shikoku. As autoridades descartam o risco de tsunami.

O sudoeste do Japão foi abalado por um sismo com uma magnitude de 6,6 graus na escala de Richter, que fez pelo menos nove feridos ligeiros.

O sismo registou-se ao largo da ilha de Shikoku, no Canal de Bungo, um estreito que separa Shikoku da ilha principal de Kyushu. As autoridades sismológicas descartam o risco de tsunami, com o epicentro 50 quilómetros abaixo da superfície do mar.

Segundo a autoridade reguladora da energia nuclear, nenhuma das três centrais nucleares próximas da zona do terramoto sofreu danos.