Acidente com dois helicópteros militares japoneses faz um morto e sete desaparecidos

Trágico acidente na costa do Japão. Dois helicópteros militares colidiram durante um exercício. Uma pessoa morreu e outras sete estão desaparecidas. Dezenas de barcos e aviões rastreiam a zona em busca de sobreviventes.

Dois helicópteros da Marinha japonesa, que transportavam oito tripulantes, despenharam-se no Oceano Pacífico, a sul de Tóquio, durante um voo de treino nocturno, depois de provavelmente chocarem um com o outro, disse no domingo o ministro da Defesa, Minoru Kihara.

Um membro da tripulação recuperado das águas foi declarado morto, enquanto os socorristas procuram outras sete pessoas desaparecidas. A Marinha e a Força Aérea japonesas enviaram 12 navios de guerra e sete aviões, bem como barcos de patrulha da Guarda Costeira.

Causa do acidente entre os dois helicópteros japoneses desconhecida

Os dois helicópteros SH-60K da Força de Autodefesa Marítima transportavam quatro tripulantes e perderam contato no sábado à noite perto da ilha de Torishima, a 600 quilómetros a sul de Tóquio, acrescentou o ministro.

A causa do acidente não foi revelada imediatamente, mas as autoridades acreditam que os dois helicópteros "muito provavelmente" chocaram um com o outro antes de caírem na água. O chefe do Estado-Maior da Marinha, almirante Ryo Sakai, disse que o treino fica suspenso até que a causa do acidente seja determinada e sejam tomadas medidas preventivas.

Os socorristas recuperaram o gravador de dados de voo, uma pá de cada helicóptero e fragmentos que se acredita serem de ambos os helicópteros na mesma área, um sinal de que os dois SH-60K voavam perto um do outro. As autoridades analisarão os dados de voo para tentar determinar a causa do acidente.

O embaixador dos Estados Unidos no Japão, Rahm Emanuel, disse numa mensagem na rede X que os Estados Unidos ofereceu-se para ajudar na busca e resgate.

"Estamos unidos, lado a lado, com nosso amigo e aliado, Japão. O meus pensamentos estão com os membros da tripulação, suas famílias e amigos neste momento difícil", escreveu.

Operação somente japonesa, sem parceiros internacionais envolvidos

Os helicópteros bimotores multimissão desenvolvidos por Sikorsky e conhecidos como Seahawks, foram modificados e fabricados no Japão pela Mitsubishi Heavy Industries. O avião SH-60K é geralmente utilizado em destroyers para a guerra antissubmarina, mas também para busca e resgate e outras missões. O Japão tem cerca de 70 helicópteros modificados.

Segundo autoridades de defesa, o treino de sábado envolveu apenas a Marinha japonesa e não fez parte de um exercício internacional. Não há aviões ou navios de guerra estrangeiros na área.

Após essa colisão, a Marinha introduziu uma série de medidas preventivas. Sakai disse que o incidente de sábado poderia ter sido evitado se todas essas medidas tivessem sido seguidas adequadamente.