Oito mortos em naufráfio de navio sul-coreano no mar do Japão

Dos 11 tripulantes a bordo, um sobreviveu e dois estão desparecidos. Navio-tanque transportava 980 toneladas de acido acrílico, produto corrosivo, mas não foi detetada qualquer fuga.

Oito tripulantes morreram esta quarta-feira na sequência do naufrágio de um navio-tanque sul-coreano de transporte de produtos químicos ao largo de uma ilha no sudoeste do Japão. Dos 11 tripulantes a bordo, um sobreviveu e os outros dois estão desaparecidos.

Segundo as autoridades, o petroleiro transportava 980 toneladas de ácido acrílico, um produto químico corrosivo utilizado em colas, tintas e vernizes.

Não foi detetada qualquer fuga, mas, por prevenção, as autoridades estão a estudar a implementação de medidas de proteção ambiental.

No pedido de resgate feito à Guarda Costeira do Japão, um dos tripulantes relatou que o navio estava a inclinar-se perto da ilha de Mutsure no sudoeste do Japão.

Quando as equipas de salvamento chegaram ao local, o navio já estava completamente virado.

O mau tempo provocou ondas de até 3,5 metros que desestabilizaram o navio. A Agência Meteorológica do Japão já tinha alertado a população para a forte ondulação marítima e rajadas de vento de até 126 quilómetros por hora.