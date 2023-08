As províncias Zhejiang e Fujian, no leste da China, estão a ser afetadas pelo tufão Khanun.

Neste momento, o ciclone tropical encontra-se no Mar da China Oriental, a cerca de 335 quilómetros da costa do país. Está prestes a inverter a marcha e regressar às ilhas do sul do Japão durante esta noite.

Por exemplo, no arquipélago de Okinawa, os ventos atingiram os 160 quilómetros por hora. Mais de 40 pessoas ficaram feridas.