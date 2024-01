Queda de neve dificulta buscas por sobreviventes do sismo no Japão

De Euronews

Peso da neve já fez desmoronar habitações que tinham sido danificadas pelo tremor de terra e foi emitido um alerta devido ao frio intenso na região de Ishikawa

PUBLICIDADE

Uma semana depois do sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter registado no Japão, a região de Ishikawa, uma das mais afetadas pelo tremor de terra, está a sofrer com intensa queda de neve, que está a dificultar as operações de salvamento.

Algumas casas já danificadas pelo terramoto desmoronaram ou estão em risco de desmoronar devido ao peso da neve. As autoridades também alertaram para o perigo de deslizamentos de terras.

A população de Ishikawa recebeu um aviso para se manter quente, devido ao risco de hipotermia causado pelo frio intenso, uma vez que a neve continuará a cair nos próximos dias.

O terramoto de 1 de janeiro, de magnitude 7,6 na escala de Richter, matou pelo menos 168 pessoas e fez 560 feridos. Mais de 300 pessoas continuam desaparecidas.