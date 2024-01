Aumenta balanço mortal do terramoto no Japão

De Euronews

Números mais recentes dão conta de 84 mortos e dezenas de desaparecidos.

Aumentou o balanço mortal do sismo no Japão. Pelo menos 84 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois do terramoto de magnitude 7,6 na escala de Richter que atingiu a península de Noto, na prefeitura de Ishikawa, na segunda-feira.

As autoridades de Ishikawa disseram que 48 das pessoas que morreram estavam na cidade de Wajima e 23 em Suzu. As outras 11 foram registadas em cinco cidades vizinhas. Mais de 330 pessoas ficaram feridas, das quais há pelo menos 25 em estado grave. As autoridades de Ishikawa informaram que o número de desaparecidos aumentou de 15 para 79 durante a noite, incluindo um rapaz de 13 anos. Inicialmente, as autoridades disseram que havia 80 desaparecidos, mas corrigiram o número mais tarde.

As equipas de salvamento estão a correr contra o tempo na busca de sobreviventes, uma vez que o período crítico de 72 horas já terminou.

O Primeiro-Ministro Fumio Kishida deu instruções aos ministérios e agências para darem a máxima prioridade ao salvamento de vidas: "Ainda há muitas pessoas debaixo dos edifícios desmoronados à espera de ajuda. Vamos envidar todos os nossos esforços no local e tentar salvar o maior número possível de pessoas", disse o chefe do governo nipónico.

Cerca de 30 mil habitações da prefeitura de Ishikawa ficaram sem eletricidade até às 5 horas da manhã de quinta-feira. Cerca de 110 mil famílias nas prefeituras de Ishikawa, Toyama e Niigata ainda não têm água.

Na manhã de quinta-feira, registaram-se cerca de 600 tremores de terra na região de Noto e em vários locais ao longo da costa do Mar do Japão.

A chuva está a cair em algumas das áreas afetadas. As autoridades meteorológicas alertam para o facto de a chuva poder aumentar o risco de novos deslizamentos de terras e apelam à vigilância da população.