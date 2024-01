De Euronews

O sismo afetou a prefeitura de Ishikawa, no centro da costa oeste da ilha de Honshu. Não há notícia de mortos ou feridos.

O Japão emitiu um alerta de tsunami para a prefeitura de Ishikawa, no centro da costa ocidental da ilha de Honshu, depois de uma série de sismos, o maior dos quais atingiu os 7,6 graus na escala de Richter. As autoridades emitiram também avisos menores para o resto da costa e avisam que as ondas podem chegar aos cinco metros.

Não há notícia de mortos ou feridos como consequência dos sismos, mas houve casas danificadas com pessoas presas lá dentro.