162 pessoas resgatadas de um barco ao largo da costa da Líbia

Resgate dos 162 migrantes, incluindo 17 mulheres e 29 menores, foi realizado pelo barco Geo Barents dos Médicos Sem Fronteiras

Passaram horas no escuro, quase afundaram junto à costa da Líbia, no Mediterrâneo. As imagens de vídeo são do resgate de 162 migrantes, incluindo 17 mulheres e 29 menores, que viajavam amontoados num barco de madeira de apenas sete metros de comprimento. O barco tinha motor, mas não tinha sistema de navegação.

Quase no final de uma noite interminável, o navio Geo Barents dos Médicos Sem Fronteiras conseguiu encontrá-los e trazê-los para local seguro. A maioria é de nacionalidade síria e egípcia.

Mas há muitos caminhos que conduzem ao sonho europeu. Alguns atravessam o Mediterrâneo, outros os Balcãs e outros atravessam o Atlântico.

Um grupo de quase quinhentos migrantes foi transferido para a ilha espanhola de Tenerife, dias após a sua chegada a El Hierro, também nas Ilhas Canárias.

Nas últimas horas, mais de 500 migrantes, a bordo de seis barcos, desembarcaram no arquipélago espanhol.