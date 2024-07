De euronews

Embora o partido de extrema-direita de Jordan Bardella e Marine Le Pen e os seus aliados dificilmente consigam obter uma maioria absoluta, as últimas sondagens mostram que poderão reunir o apoio de eleitores centristas e de direita.

PUBLICIDADE

De acordo com as últimas sondagens antes da segunda volta das eleições legislativas francesas de domingo, o partido de extrema-direita Rassemblement National (RN) de Jordan Bardella e Marine Le Pen terá dificuldade em alcançar a maioria absoluta.

A média das previsões mais recentes indica que o RN e os seus aliados terão uma maioria relativa entre 210 e 240 lugares na câmara baixa francesa, a Assemblée Nationale.

A maioria absoluta está fixada em 289 lugares.

A coligação de esquerda, a Nova Frente Popular (NFP), deverá ter entre 170 e 200 lugares.

Entretanto, os liberais-democratas centristas do presidente Emmanuel Macron deverão alcançar entre 95 e 125 lugares, segundo as sondagens.

Os Republicanos de centro-direita (LR) poderão obter entre 25 e 45 assentos parlamentares.

O presidente do Rassemblement National, Jordan Bardella, à direita, com a líder de extrema-direita Marine Le Pen após uma conferência de imprensa. Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Se estas previsões se confirmarem no domingo, é provável que Bardella, do RN, não se torne o novo primeiro-ministro, uma vez que não teria deputados suficientes para assumir o poder executivo francês, mesmo com o apoio adicional do LR. Mesmo na melhor das hipóteses, é provável que não obtenha a maioria absoluta.

No entanto, Bardella espera um impulso de última hora.

"Tenho a ambição de alargar a minha maioria e dou as boas-vindas a todos os eleitores de direita e de centro", disse Bardella na passada quarta-feira, numa entrevista ao canal público France 2.

Tradicionalmente, os partidos franceses sem maioria costumam sugerir aos seus eleitores que apoiem as forças políticas que obtenham o melhor resultado num determinado círculo eleitoral na segunda volta. No entanto, os líderes dos partidos têm um poder de persuasão limitado sobre os respetivos eleitorados.

O primeiro-ministro francês Gabriel Attal, à esquerda, e o presidente francês Emmanuel Macron Ludovic Marin/AP

"Os franceses não seguem instruções de voto. Um cidadão vota de acordo com a sua consciência", disse o atual primeiro-ministro de Macron, Gabriel Attal, numa entrevista à televisão estatal na noite de quinta-feira.

"Eu apenas sublinhei o risco de uma maioria de extrema-direita e detalhei o que é perigoso no seu programa, e concluí dizendo: nem um único voto para a extrema-direita. Mas depois disso, os franceses fazem o que querem", concluiu.

A chamada Frente Republicana, a barreira política contra a extrema-direita que se estende dos conservadores moderados e centristas à esquerda moderada e à extrema-esquerda, adotou uma estratégia eleitoral baseada na retirada dos candidatos mais fracos a favor do candidato mais forte da extrema-direita em círculos eleitorais individuais.

De acordo com os últimos dados do Ministério do Interior francês, até à data, 215 candidatos abandonaram a corrida.