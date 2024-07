Rússia denuncia morte de criança na região de Krasnodar após ataque de drones ucranianos

De Euronews

Pelo menos uma criança morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas num ataque atribuído às forças ucranianas.

Pelo menos uma criança de 6 anos morreu e cinco outras pessoas ficaram feridas em Krasnodar, no sul da Rússia, na sequência de um ataque na madrugada desta sexta-feira.

"Infelizmente, uma menina de seis anos morreu de ferimentos no hospital após um ataque de drones", disse o governador da região de Krasnodar, Venyamin Kondratyev, no Telegram, acrescentando que "o regime de Kiev fez uma nova tentativa de atacar locais civis no território da região com drones".

De acordo com Kondratyev, o ataque danificou um edifício de apartamentos de três andares.

Foram também registados outros ataques com drones na vizinha República de Adygea, bem como na região central russa de Tombov, que incendiaram vários depósitos de petróleo. Embora Kiev não tenha reivindicado a responsabilidade pelos ataques, a Ucrânia já atacou anteriormente instalações russas de energia e outras infraestruturas.

O Ministério da Defesa russo divulgou entretanto imagens que alegadamente mostram unidades russas a utilizar drones terrestres e tanques para atacar posições ucranianas na direção de Donetsk.

A Defesa russa indica que as tropas de Moscovo estão a vigiar as posições das forças ucranianas na margem direita do rio Dnipro.

Na quinta-feira, o exército ucraniano admitiu que foi forçado a retirar-se de algumas zonas nos arredores de Chasiv Yar, uma cidade estrategicamente importante na região oriental de Donetsk, que foi reduzida a escombros devido aos ataques russos.

Chasiv Yar fica perto de Bakhmut, que foi capturada pela Rússia no ano passado, após 10 meses de guerra.