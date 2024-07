De Euronews

Era de prever que os Jogos Olímpicos atraíssem muitos turistas à capital francesa mas, pela ocupação hoteleira, a expetativa e a realidade são bem diferentes.

Era suposto ser um verão recorde, mas a indústria hoteleira parisience está preocupada pois, a poucas semanas dos Jogos Olímpicos, os turistas parecem estar a virar as costas à capital francesa - a ocupação hoteleira baixou mesmo 25% quando comparada com o mesmo período do ano anterior.

Para um hotel no sopé de Montmartre, este mês de junho esteve longe do mesmo mês do ano passado. "Mesmo com as ofertas especiais, ninguém está a ocupar nenhum quarto", explica o gerente do Hotel Ze, Aldric Duval.

O hotel está "meio cheio", em vez dos habituais 80% de ocupação dos últimos anos. "Penso que o efeito dos Jogos Olímpicos é contraproducente, porque tudo é muito mais caro. As restrições de circulação vão ser complicadas, o preço do bilhete de metro vai triplicar, a taxa turística também e, além disso, o tempo está difícil. Por isso, as pessoas estão menos dispostas a vir", afirma o Aldric Duval.

Os profissionais do turismo e da hotelaria esperam recuperar o tempo perdido com o efeito de montra que os Jogos Olímpicos podem ter nas reservas das próximas épocas.