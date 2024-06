França aperta medidas de segurança antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos

De Euronews

Desfile da cerimónia de abertura ao longo do rio Sena será dentro de uma zona de alta segurança descrita como um "perímetro antiterrorismo".

A França está a aumentar as medidas de segurança antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris no próximo mês.

Helicópteros militares vão sobrevoar a cidade e proteger o espaço aéreo no dia da cerimónia, a 26 de julho.

No dia do evento, cerca de 200 delegações olímpicas participarão do desfile no rio Sena em mais de 80 barcos.

A rota de seis quilómetros tornou-se um importante ponto de discussão pela exposição a potenciais perigos inerentes ao facto de ser um evento ao ar livre.

O chefe de polícia parisiense, Laurent Nunez, disse que a rota será dentro de uma zona de alta segurança descrita como um "perímetro antiterrorismo", que incluirá a primeira linha de edifícios ao longo do rio.

Quem quiser entrar na zona nos dias que antecedem a cerimónia e no próprio dia precisará de fazer um pré-registo online e ser submetido a uma verificação de antecedentes, de acordo com as autoridades.

Por decisão do governo francês, os turistas não terão acesso livre para assistir à cerimónia de abertura por motivos de segurança.

Em abril, preocupações com a segurança levaram o presidente francês Emmanuel Macron a admitir que a cerimónia poderia mudar para o Stade de France se o nível de ameaça fosse muito alto. No entanto, não estão a ser preparadas alternativas nesta fase.