Anéis olímpicos já brilham na Torre Eiffel

Duas gruas foram utilizadas durante a noite de sexta-feira para levantar a estrutura de aço de 30 toneladas e montá-la entre o primeiro e o segundo andar da Torre Eiffel.

Numa altura em que faltam apenas 50 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Verão, a Torre Eiffel "vestiu-se a rigor" com os anéis olímpicos.

Os aros, com cerca de nove metros de diâmetro, foram feitos a partir de aço francês reciclado e colocados no lado sul do emblemático monumento, com vista para o rio Sena.

Os anéis representam os cinco continentes e as cores utilizadas foram escolhidas porque pelo menos cada uma delas está presente em todas as bandeiras do mundo. Foram apresentados pela primeira vez em 1941 por Pierre de Coubertin.

Paris é a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos, que em 2024 conta com a participação de mais de 200 países e mais de 10 mil atletas nas diversas modalidades.

Os anéis olímpicos também serão iluminados todas as noites até ao final dos Jogos Paralímpicos, que começam no final de agosto.

As medalhas olímpicas e paralímpicas de Paris estão também a ser incrustadas com pedaços de ferro retirados da Torre Eiffel.

Milhares de atletas desfilarão por Paris em barcos no Sena durante a cerimónia de abertura, a 26 de julho. As competições olímpicas realizar-se-ão em pleno coração da cidade, no rio Sena e no interior de edifícios históricos como o Grand Palais.

A Torre Eiffel tem registado um grande número de visitantes durante o período que antecede os jogos.