Arrancou o último Grand Slam antes dos Mundiais e Jogos Olímpicos

Astana, no Cazaquistão, acolhe o último Grand Slam antes das grandes provas internacionais de judo. Veja aqui o resumo do primeiro dia.

O circuito mundial de judo regressou ao Cazaquistão para o último Grand Slam antes dos Campeonatos do Mundo e dos Jogos Olímpicos deste ano.

Com alguns dos últimos pontos de qualificação em jogo, as estrelas do judo de todo o mundo chegaram à cidade de Astana em busca da vitória

Dentro do palácio de artes marciais Zhaksylyk Ushkempirov, a tensão no ar era palpável. O público esperava impaciente o início da ação e a oportunidade de se aproximar dos heróis.

-48kg (femininos)

Galiya Tynbayeva encantou o público da casa ao passar à final. Tynbayeva aplicou por duas duas vezes técnicas de sacrifício inteligentemente cronometradas e derrotou a adversária Sabina Giliazova, conquistando em casa o primeiro ouro no circuito mundial de judo.

O presidente do Comité de Desporto e Cultura Física do Cazaquistão, Yerbol Myrzabissynov, entregou as medalhas

"Foi uma loucura. Quando entrei na arena, havia 1000 pessoas a gritar 'Galiya Galiya'. Senti a pressão, mas depois disse a mim própria: 'Tenho de ganhar, vou ganhar'", disse a judoca cazaque.

-60kg (masculinos)

O atleta individual neutro Ramazan Abdulaev proporcionou-nos uma final espetacular. Com um belo juji-gatame, derrotou o adversário Yang Yung Wei (Taipé Chinesa), conseguindo assim o terceiro ouro no Grand Slam.

A medalha foi-lhe entregue pelo CEO do Harvest Group, Almaz Alsenov.

-52kg (femininos)

Gefen Primo, de Israel, começou o dia como primeira cabeça de série e cumpriu-o na perfeição. Na final, eenfrentou a brasileira Larissa Pimenta. Depois de um combate renhido, Primo derrotou Pimenta com um grande ashi-waza, seguido de trabalho no solo, que lhe permitiu fazer ippon.

A medalha foi entregue pela secretária-geral da Federação Internacional de Judo (FIJ), Lisa Allan.

-66kg (masculinos)

Murad Chopanov (atleta individual neutro) conquistou o ouro em grande estilo, na final contra Matteo Piras, de Itélia. Uma grande projeção, na primeira troca de golpes do combate, foi seguida por uma imobilização que selou a vitória.

As medalhas foram entregues pelo diretor-geral da FIJ, Vlad Marinescu.

-57kg (femininos)

Esta categoria produziu uma final pan-americana, com as rivais Christa Deguchi, do Canadá, e Rafaela Silva, do Brasil, a lutarem pelo lugar mais alto do pódio. A vitória foi para a canadiana.

A medalha de ouro foi entregue por Armen Bagdasarov, diretor de arbitragem da FIJ.

"Esta é a minha primeira vez no Cazaquistão e foi bom lutar num lugar que adora judo, foi uma honra lutar aqui e estou feliz por lhes mostrar a medalha de ouro. Muito obrigada, Cazaquistão", disse a vencedora.

Outro destaque para o público da casa veio dos -60kg, em masculinos, onde a lenda do judo do Cazaquistão e campeão mundial em 2015 Yeldos Smetov mostrou que está a voltar à melhor forma. Mostrou um judo brilhante durante todo o dia e conquistou a medalha de bronze para a nação da casa.