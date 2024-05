Judocas da casa brilham no primeiro dia do Grand Slam de Duxambé

De Euronews

Dois judocas do Tajiquistão brilharam neste primeiro dia do Grand Slam de judo da capital do país.

Bem-vindos ao coração da Ásia Central, onde o espírito do judo se encontra com a beleza deslumbrante do Tajiquistão. Apresentamos o Grand Slam de judo de Duxambé 2024, uma demonstração de perícia, força e espírito desportivo.

O duplo campeão olímpico e triplo campeão mundial Shohei Ono esteve presente e organizou uma sessão de autógrafos para todos os fãs, uma inspiração para os jovens judocas do Tajiquistão.

-48 kg (femininos)

Baasankhuu Bavuudorj, da Mongólia, ficou em primeiro lugar após uma final fisicamente exigente, contra a turca Tuğçe Beder. O diretor-geral da Selerys, Fabrice Caquin, entregou as medalhas.

-60kg (masculinos)

Muhammadsoleh Quvatov, do Tajiquistão, garantiu a medalha de ouro para o país com um ippon fantástico, na final contra Magzhan Shamshadin, do Cazaquistão. A multidão encheu-se de orgulho e entusiasmo - um início fantástico para os atletas locais com um enorme incentivo dos adeptos.

O presidente da Federação de Judo do Tajiquistão, Ismoil Mahmadzoir, entregou as medalhas.

"O ambiente de hoje foi muito bom. As pessoas no público aplaudiram muito. Gostei tanto que quis ganhar a medalha por eles", disse o vencedor.

-52 kg (femininos)

Houve uma final 100% suíça, entre Binta Ndiaye e Fabienne Kocher. Esta última venceu a medalha de ouro, por penalidades. A experiência triunfa!

O diretor de arbitragem da Federação Internacional de Judo (FIJ), Jeon Ki-Young, entregou as medalhas.

"O ambiente hoje no pavilhão foi fantástico, as pessoas começaram a gritar por nós logo na primeira ronda e foi simplesmente magnífico, deram-nos muita energia durante todo o dia", disse a vencedora.

-66kg (masculinos)

O favorito da casa voltou a ser Obid Dzhebov, que defrontou Serdar Rahimov, do Turquemenistão. Rahimov acabou por conquistar o ouro através das penalidades, depois de uma dura luta.

O diretor executivo da TCELL, Ozodkhon Davlatshoev, entregou as medalhas.

-57kg (femininos)

Jessica Klimkait, do Canadá, ficou no topo do pódio depois de vencer nas penalidades a francesa Sarah Léonie Cysique.

O diretor desportivo da FIJ, Michael Tamura, entregou as medalhas.