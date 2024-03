Jorge Fonseca e Teddy Riner conseguem ouro no Grand Slam de Antália

De Euronews

Na contagem decrescente para os Jogos Olímpicos, o português garantiu a medalha de ouro por desistência do adversário.

O último dia do Grand Slam de Antália, na Turquia, foi marcado por demonstrações espetaculares de judo.

+100 kg (masculinos)

Um dos maiores judocas de sempre, o francês Teddy Riner, esteve em Antália à procura do ouro, já a pensar nos Jogos Olímpicos em casa, no verão.

Na final, houve um confronto emocionante com o atleta olímpico japonês Tatsuru Saito. Foi uma grande amostra do que está para vir em Paris - uma batalha renhida com muitos momentos emocionantes. No final, Riner contra-atacou Saito para um waza-ari que lhe garantiu o ouro.

O Presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), Marius Vizer, entregou as medalhas.

Disse Teddy Riner no final do combate: "Obrigado a todos, obrigado porque as criam uma boa sensação para os lutadores como eu e outros que se estão a preparar para os Jogos Olímpicos. Antália é um belo Grand Slam, obrigado a todos mais uma vez".

-90 kg (masculinos)

Sanshiro Murao, do Japão, e Vugar Talibov, do Azerbaijão, estavam a aproximar-se do Golden Score, cada um com um waza-ari, mas a experiência de Murao venceu, aproveitando a oportunidade para um segundo waza-ari, que lhe valeu uma quinta medalha de ouro num Grand Slam.

O Presidente da Federação Turca de Judo, Sezer Huysuz, entregou as medalhas.

-78 kg (femininos)

A francesa Madeleine Malonga enfrentou Alina Boehm, da Alemanha. Um grande ippon da atleta francesa valeu-lhe o ouro. Uma enorme emoção inundou Malonga perante um público que aplaudia. Foi a quarta medalha de oouro num Grand Slam de ouro para Malonga.

O embaixador da FIJ António Castro entregou as medalhas.

Disse a judoca, no final: "O Grand Slam de Antalya foi muito bom, com bom público, bom ambiente e isso ajudou-me a sério".

-100 kg (masculinos)

O português Jorge Fonseca, antigo duplo campeão do mundo abriu caminho para a final e garantiu o ouro, por desistência do adversário, o canadiano Shady Elnahas.

O CEO do Harvest Group, Almaz Alsenov, entregou as medalhas.

+78kg (femininos)

A francesa Julia Tolofua produziu um incrível uchi-mata contra a chinesa Su Xin, para marcar ippon e ganhar o ouro no seu primeiro torneio do circuito mundial de judo em sete meses .

O Diretor-Geral da FIJ, Vlad Marinescu, entregou as medalhas.

Os adeptos de judo turcos na multidão foram brindados com alguns momentos fantásticos de ippon dos judocas da casa, com as medalhas de bronze de Mihael Zgank, Kayra Ozdemir e Hilal Ozturk.

E assim termina o emocionante Grand Slam de Antália de 2024.