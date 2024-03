Judo: Lendas estiveram à altura no último dia do Grand Slam de Tiblíssi

O pódio feminino no terceiro dia do Grand Slam de Judo em Tbilisi - Direitos de autor IJF

De Euronews

Ouro para a ucraniana Yuliia Kurchenko e para a alemã Renee Lucht. No setor masculino, os georgianos deram alegrias ao público local. O atual campeao olimpico, Lasha Bekauri, e Guram Tushishvili ficaram no primeiro lugar do pódio.