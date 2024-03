Dia 2 do Grand Slam de Judo: despedida de uma lenda da Geórgia

De Euronews com IJF

Antes da final do Grand Slam de Judo de Tiblíssi foi entregue um troféu ao judoca Avtandili Tchrikishvili pela sua incrível carreira.

O segundo dia do Grand Slam de Tbilisi proporcionou mais um espetáculo aos adeptos do judo de todo o mundo.

Dentro da arena, o público georgiano foi ver os seus heróis.

Com -63 kg, Catherine Beauchemin-Pinard, a número um do mundo, chegou mais uma vez a uma final do circuito mundial. Ali defrontou Angelika Szymanska.

Beauchemin-Pinard passou por baixo da sua adversária para marcar um waza-ari e ganhou o ouro.

O Diretor Desportivo da IJF, Michael Tamura, esteve presente para entregar as medalhas.

O favorito da casa, o campeão olímpico de 2012 e campeão mundial de 2021, Lasha Shavdatuashvili, esteve em ação na categoria -73kg.

Shavdatuashvili enfrentou o relativamente desconhecido Karen Galstian na final e não perdeu tempo para garantir a medalha de ouro e a adoração do público com uma técnica de levantamento absolutamente enorme, um clássico do judo georgiano.

As medalhas foram entregues pelo presidente da Federação Georgiana de Judo, Giorgi Atabegashvili.

"Quando estou a competir em frente ao meu povo, não tenho o direito de perder. Só a vitória. Nenhum outro resultado. Concentro-me apenas na vitória. O mérito é dos meus apoiantes, que me ajudam sempre com motivação adicional. Tenho de lutar sempre até ao fim e fazer o meu povo feliz e, claro, também estou muito feliz com a vitória de hoje, que alcancei em frente do meu povo", disse Shavdatuashvili.

A final da categoria de -70 kg foi disputada entre as duas primeiras classificadas do ranking mundial, Sanne Van Dijke e Barbara Matic. Um momento de excelência de Matic surpreendeu a sua adversária holandesa e valeu-lhe a vitória.

A medalha foi-lhe entregue por Chafik El Kattani, membro da Comissão Médica da IJF.

"É muito bom porque gostaram do meu lançamento e o ambiente é também muito bom, aplaudem o dia todo. Adoro este sítio, acho que é o meu lugar de sorte", disse Matic.

Timur Arbuzov venceu a categoria de -81KG de forma confiante. Um primeiro ouro para o jovem.

As medalhas foram entregues pelo Diretor de Arbitragem da IJF, Armen Bagdasarov.

O orgulho nacional foi ainda elevado com a realização de uma cerimónia especial para celebrar a dedicação e os feitos de Avtandili Tchrikishvili. A cerimónia contou com discursos do próprio e de Giorgi Atabegashvili, presidente da Federação Georgiana de Judo. Tchrikishvili é um dos atletas de maior rendimento da Geórgia. O campeão do mundo de 2014 e tricampeão europeu anunciou agora a sua retirada da competição.

Uma despedida em grande estilo para a lenda georgiana.

O público ficou impressionado com as incríveis habilidades demonstradas pela sua equipa e está definitivamente pronto para mais no 3º. dia do Grand Salm de Tiblíssi.