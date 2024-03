Judoca da casa brilha no Grand Slam de Tbilíssi

De Euronews

Eteri Liparteliani deu uma alegria ao público georgiano neste primeiro dia da prova.

PUBLICIDADE

As estrelas do judo de todo o mundo chegaram a Tbilíssi, capital da Geórgia, para a tão aguardada edição de 2024 deste Grand Slam. No Palácio dos Desportos Olímpicos, a multidão aguardava ansiosa o início do torneio.

-48kg (femininos)

A coreana Lee Hyekyeong superou a francesa Laura Espadinha com um excelente ura-nage. Marcou ippon e conquistou o título.

O diretor de Educação e Treino da Federação Internacional de Judo, Mohammed Meridja, entregou as medalhas.

-60kg (masculinos)

Nurkanat Serikbayev, do Cazaquistão, enfrentou o israelita Yam Wolczak na final. O cazaque usou técnica de sacrifício, que provou ser o fator decisivo, ao marcar um segundo waza-ari perto do fim do combate e a garantir a vitória.

A medalha foi-lhe entregue por Shengeli Pitskhelauri, vice-chefe do Serviço de Segurança do Estado da Geórgia.

"Esta é a minha primeira competição em Tbilissi e foi um êxito. Estou muito contente. Gosto da cidade. É muito simpática e amigável", disse o judoca.

-52kg (femininos)

A espanhola Ariane Toro Soler enfrentou a croata Ana Viktorija Puljiz. O combate prolongou-se até ao golden score, mas Toro Soler reuniu forças para produzir um uchi-mata e conquistar a medalha de ouro.

A medalha foi entregue por Juan Carlos Barcos, coordenador dos Seminários Internacionais de Arbitragem da FIJ.

"Gosto de estar aqui porque ganhei o ouro, além disso é uma bonita cidade, é bom ficar aqui. É muito bom que as pessoas gostem de Judo, porque é bonito ver que gostam deste desporto", disse a atleta.

-66kg (masculinos)

Ivan Chernykh (atleta neutro) surpreendeu toda a gente, conquistando o ouro naquela que foi a primeira participação no circuito mundial de judo.

As medalhas foram entregues por Massimiliano d'Antuono, embaixador de Itália na Geórgia,

-57kg (femininos)

Chegou então o momento pelo qual todos os fãs da Geórgia estavam à espera.

Aa favorita da casa, Eteri Liparteliani chegou à final, onde defrontou a antiga campeã mundial Jessica Klimkait, do Canadá.

Para gáudio do público, Liparteliani marcou logo no início do combate e lutou corajosamente até ao fim do tempo.

A medalha de ouro foi-lhe entregue por Irakli Medzmariashvili, deputado no Parlamento da Geórgia.

A orgulhosa equipa da Geórgia proporcionou aos fiéis adeptos muitas emoções ao longo do dia de judo e ainda faltam dois dias! Já estamos ansiosos pela ação do segundo dia... até lá!