A Família do Judo celebrou o Dia Internacional da Mulher.

O Grande Prémio da Alta Áustria, reúne o espírito de competiçãocom a beleza do país anfitrião. As atenções estão viradas para a próxima etapa da digressão mundial de Judo.

No Dia Internacional da Mulher, destacamos as contribuições notáveis das mulheres em todo o mundo. E fazemos um apelo à ação para a igualdade de género, para desafiar preconceitos e para inspirar a inclusão. A família do judo quer fazer uma diferença positiva, não apenas nesta data, mas todos os dias.

Nos -57kg, uma atuação fantástica da sérvia Marica Perisic, no golden score, levou-a a vencer Julie Beurskens e a conquistar o ouro.

As medalhas foram entregues pelo governador da alta Áustria, Thomas Stelzer.

Nos -48kg, Mitsuki Kondo,do Japão, derrotou a sua compatriota Wakana Inagaki para conquistar a sua primeira medalha no campeonato do mundo

O Diretor-Geral da Federação Internacional de Judo, Vlad Marinescu, entregou as medalhas.

Nos -60kg, o atual campeão mundial de Espanha e número um do ranking mundial, Francisco Garridos, superou o francês Cedric Revol e conseguiu o waza-ari para garantir a vitória.

"É a minha primeira vez aqui na Áustria e foi tudo ótimo. Gostaria muito de cá voltar no próximo ano", disse Garridos.

O ministro da Economia e do Desporto da Alta Áustria, Markus Achleitner, entregou as medalhas.

Nos -52kg, Larissa Pimenta e Binta Ndiaye disputaram a final. A brasileira conseguiu vencer por ippon.

"Adoro a energia daqui, houve uma altura na final, depois do osae-komi, em que os miúdos estavam todos a torcer por mim, o que me deu muita força", disse Larissa Pimenta.

O tesoureiro da Federação Internacional de Judo, Naser al Tamimi, entregou as medalhas.

Nos -66kg, Keita Hadano, do Japão, conquistou a medalha de ouro, ao vencer o israelita Baruch Shmailov no golden score.

O presidente da Associação de Judo de Israel, Moshe Ponti, entregou as medalhas.

Junte-se a nós no sábado para mais ação de judo em Linz!