Linz adora Judo!

Bem-vindo ao segundo dia do Grande Prémio da Alta Áustria. A competição acontece numa região fantástica, conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes e pela cultura rica.

Antes do início do segundo dia da competição, Franz Haugeneder, antigo presidente da Federação Austríaca de Judo, foi homenageado por ter contribuído para o desenvolvimento deste desporto.

Nos -63kg, Joanne Van Lieshout, número 11 do mundo, perseguiu a adversária, Agatha Schmidt até ao chão e imobilizou-a por ippon. Foi a sua segunda medalha de ouro num Grande Prémio. Um resultado impressionante para a jovem judoca!

"É muito bom, há muitas pessoas, muitas crianças e elas gostam de judo, por isso é muito agradável . Estão entusiasmadas, é muito bom estar aqui", disse Van Lieshout.

Juan Carlos Barcos, coordenador da Federação Internacional de Judo para os Seminários Internacionais de Arbitragem, entregou as medalhas.

Nos -73kg, dois medalhados do Grande Prémio do ano passado voltaram a competir por medalhas em Linz. Adil Osmanov, da Moldávia, conseguiu dois waza-ari para passar do bronze do ano passado para o seu primeiro ouro no campeonato do mundo. Rashid Mammadaliyev, do Azerbaijão, conseguiu mais uma vez a prata.

"Hoje foi muito difícil porque sou meio do Azerbaijão e o meu adversário também era do Azerbaijão. Para além da competição, somos bons amigos. Este combate foi psicologicamente difícil", disse Adil Osmanov

O Diretor de Educação e Treino da Federação Internacional de judo, Mohammed Meridja, entregou as medalhas.

Nos -70kg, foi Maria Perez, a vencedora do Grande Prémio da Alta Áustria do ano passado, que chegou novamente à final. Numa dura batalha com a recém-chegada Irene Pedrotti, Perez usou um footsweep para terminar o Golden Score com ippon! Um momento fantástico de judo que o público adorou.

O Presidente da Federação Austríaca de Judo, Martin POIGER, entregou as medalhas.

Nos 81kg, o italiano Antonio Esposito conseguiu uma vitória absoluta sobre Pawel Drzymal nos últimos segundos da última luta da categoria.

O Diretor Executivo do Harvest Group, Almaz Alsenov, entregou a medalha de ouro.