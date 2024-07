Paris 2024: menos de 40% de mulheres na Equipa Olímpica de Refugiados é suficiente?

Os atletas refugiados estão prestes a subir ao palco em Paris, numa altura em que o recorde de migração e o aumento do populismo de extrema-direita afetam grande parte do mundo, com os partidos de muitos países a restringirem a imigração e o asilo.

Pouco mais de um terço da Equipa Olímpica de Refugiados nos Jogos de Paris é constituída por mulheres, uma vez que a representação feminina tem continuado a diminuir desde a criação da equipa em 2015.

No entanto, a taxa de 38% de mulheres na equipa não é a única queda registada. A Equipa Paralímpica de Refugiados tem menos de 13% de mulheres.

O número de refugiados triplicou na última década. No final do ano passado, havia 43,4 milhões de refugiados em todo o mundo, de acordo com a agência de refugiados UNHCR.

Cerca de metade dos refugiados, deslocados internos ou apátridas são mulheres.

O Comité Olímpico Internacional (COI) sublinha que o evento será o primeiro da história com igualdade de género. No entanto, os casos desportivos individuais revelam uma história diferente da realidade do quadro geral.

Para Michele Donnelly, professora associada do Departamento de Gestão Desportiva da Universidade de Brock, o COI "não está a cumprir o seu próprio compromisso em matéria de igualdade entre homens e mulheres", especialmente porque não pode aplicá-lo numa equipa sobre a qual tem controlo.

"Diria que é mais simbólico do que uma representação efetiva dos problemas a nível mundial", acrescenta Michele Donnelly.

Menos de 40% de representação feminina é suficiente?

De acordo com a organização de beneficência Women for Women International, "para além da pobreza e de outros problemas que todos os refugiados enfrentam, as mulheres refugiadas têm uma camada adicional de opressão devido à discriminação de género".

Esta camada pode ser vista como "trabalho não remunerado em casa, seja cuidar de crianças, cuidar de familiares mais velhos, cozinhar, limpar", diz Rachel Williams, diretora de política e assuntos públicos da instituição de caridade Women in Sport.

A atual Equipa Olímpica de Refugiados tem 29 atletas, dos quais 10 são mulheres.

Manizha Talash, uma afegã de 21 anos que vai participar numa competição olímpica de breakdance pela primeira vez, depois de ter fugido dos talibãs para Espanha, é uma das histórias inspiradoras sobre estas mulheres migrantes que fazem as manchetes dos jornais.

"Sabemos como é importante a visibilidade, em especial para as raparigas que praticam desporto, e a inspiração que as raparigas podem obter ao verem as mulheres a destacarem-se no desporto", acrescentou Williams.

Apesar de a equipa Women in Sport preferir olhar para o lado otimista e celebrar o facto de quase 40% da equipa ser feminina, a opinião não é consensual.

"Não acho que seja suficiente", disse Donnelly. "Os locais onde o COI tem o controlo total devem servir de modelo às expectativas de todos, por isso as equipas devem ser iguais em termos de género".

"Nem toda a gente tem a mesma experiência de ser refugiado, e existem riscos e desafios acrescidos para as mulheres, as minorias de género e as pessoas com deficiência enquanto refugiados, e tudo isso influencia quem acaba por fazer parte das equipas olímpicas e paraolímpicas de refugiados."

Como são financiadas as equipas de refugiados?

De acordo com o Comité Olímpico Internacional, a maioria dos atletas da equipa é apoiada através do Programa de Bolsas de Estudo para Atletas Refugiados, gerido pela Fundação Olímpica para os Refugiados (ORF) e financiado pela Solidariedade Olímpica.

A Comissão Executiva do COI selecionou a Equipa Olímpica de Refugiados para Paris 2024.

Para serem elegíveis, os atletas devem ser atletas de elite no seu desporto respetivo e ser refugiados no seu país de acolhimento, reconhecido pela UNCHR.

"A representação equilibrada em termos de desporto, género e regiões também será tida em consideração", afirmou a ORF.

No entanto, Donnelly acredita que tanto a transparência como a responsabilidade são bastante deficientes.

"Não dispomos de muita informação sobre a forma como os atletas são selecionados para as equipas de refugiados. Isto deixa-nos a fazer perguntas e a pensar como é que chegámos a um ponto em que não há um número igual de homens e mulheres atletas nas equipas de refugiados."