Maior festa do futebol prestes a começar na Oceânia

De euronews

Campeonato do Mundo feminino será o primeiro com 32 equipas e tem o pontapé de saída marcado para esta quinta-feira

A maior festa do futebol mundial chega finalmente à Oceânia, com Austrália e Nova Zelândia a acolherem a nona edição do Campeonato do Mundo feminino. A primeira edição com 32 equipas será também a primeira edição com a participação de Portugal.

A equipa das quinas está no grupo E juntamente com Estados Unidos, Vietname e Países Baixos, as neerlandesas serão as primeiras adversárias, no domingo em Dunedin.

Já o Brasil é presença habitual, nunca falhou um mundial, mas ainda persegue o primeiro título. As canarinhas estreiam-se na segunda-feira frente ao Panamá, o grupo F fica completo com França e Jamaica.

O pontapé de saída será dado esta quinta-feira, com as duas equipas da casa a entrarem em ação. A Nova Zelândia tem pela frente a Noruega, enquanto a Austrália mede forças com a Irlanda.

A final está marcada para dia 20 de agosto em Sydney.