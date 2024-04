Censos no Kosovo abrem polémica por incluírem perguntas sobre danos de guerra

De Euronews

Recenseamento começou esta sexta-feira e dura até 17 de maio. Pela primeira vez, cidadãos são chamados a reportar danos da guerra de 1998-1999.

PUBLICIDADE

Após três anos de atrasos, o recenseamento no Kosovo começou esta sexta-feira.

O partido político sérvio do norte do Kosovo, "Lista Sérvia", apelou aos servo-kosovares na região que boicotem o recenseamento organizado pelo governo de Pristina. Mas os que não responderem arriscam-se a pagar uma multa de dois mil euros.

"Não houve informação suficiente no período anterior, não houve uma campanha visível para o recenseamento da população e muita informação ainda é desconhecida", denunciou Marko Milenković, da organização não-governamental "Nova Iniciativa Social".

"As pessoas estão simplesmente desinformadas, insuficientemente informadas, a informação de que o recenseamento vai começar apareceu há poucos dias", acrescenta.

"Danos de guerra"

Para além de responderem às perguntas habituais, pela primeira vez, 25 anos após o conflito armado, os cidadãos podem também comunicar os chamados danos de guerra.

As autoridades sérvias em Belgrado também pediram aos sérvios do Kosovo para boicotarem o referendo. Consideram que a questão relativa aos danos da guerra de 1999 é juridicamente inadequada no contexto de um recenseamento. No entanto, as autoridades albanesas do Kosovo insistem que são compatíveis com a definição de recenseamento da ONU.

"A maior parte das perguntas é feita por recomendação do Gabinete das Nações Unidas na Suíça, da UNICEF e do Eurostat, e temos de ter dados comparáveis com todas estas organizações internacionais, porque não tínhamos dados claros sobre os danos materiais e as baixas durante a guerra. Foi por isso que decidimos incluir esta pergunta no nosso questionário", explica HazBije Qeriqi, da Agência de Estatística do Kosovo.

As autoridades kosovares indicam que as questões sobre os prejuízos da guerra dizem respeito ao período de 28 de fevereiro de 1998 a 12 de junho de 1999, até ao início da retirada das tropas sérvias do Kosovo.

"Os cidadãos poderão indicar os danos económicos e o valor dos bens perdidos e, em seguida, nomear os membros da família que foram mortos, feridos ou presos.", esclareceu Albin Kurti, primeiro-ministro do Kosovo.

Segundo alguns sérvios, a definição do montante dos danos de guerra obrigá-los-á a oporem-se formalmente à eventual exigência de compensações legais por parte dos albaneses do Kosovo, reconhecendo de facto o Kosovo como uma entidade estatal legal.

Os sérvios do norte do Kosovo boicotaram em massa um recenseamento semelhante realizado em 2011.

Cerca de 4.400 pessoas entrevistarão pessoalmente os residentes de 5 de abril a 17 de maio.