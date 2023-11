Jens Stoltenberg apelou ao presidente sérvio, Aleksander Vucic, para não enviar mais soldados para a fronteira.

PUBLICIDADE

Secretário-Geral da NATO apela ao alívio das tensões entre a Sérvia e o Kosovo. Jens Stoltenberg apelou ao presidente sérvio, Aleksander Vucic, para não enviar mais soldados para a fronteira. No final de uma visita de dois dias aos Balcãs, o Secretário-Geral da NATO apelou à Sérvia e ao Kosovo para aliviarem as tensões. Em Belgrado, Jens Stoltenberg apelou ao presidente sérvio, Aleksander Vucic, para não enviar mais soldados para a fronteira.

Foram enviados reforços depois de um ataque levado a cabo por militantes sérvios no norte do Kosovo, em setembro, no qual um polícia e três agressores morreram. Vucic disse que os sérvios também foram vítimas.

Stoltenberg acolheu favoravelmente uma proposta da UE para criar uma Associação de Municípios de Maioria Sérvia, para reduzir as tensões. Anteriormente, Stoltenberg transmitiu uma mensagem semelhante nas conversações com os líderes do Kosovo em Pristina. Diplomatas da UE deixaram o aviso aos dois lados que o fracasso no fim das hostilidades, prejudicaria as esperanças de adesão ao bloco europeu.