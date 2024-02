UE preocupada com proibição de moeda sérvia no Kosovo

De Euronews

A proibição do uso do dinar sérvio entrou em vigor a 1 de fevereiro. O presidente sérvio Aleksandar Vučić denuncia o que diz ser uma "limpeza étnica".

A Comissão Europeia receia que a proibição da utilização da moeda sérvia no norte do Kosovo aumente ainda mais as tensões entre Belgrado e Pristina. As autoridades kosovares aplicaram a decisão de proibir o dinar sérvio a 1 de fevereiro. As operações bancárias sérvias no norte do Kosovo também foram encerradas.

"A Comissão lamenta que esta decisão tenha sido adotada sem consulta prévia, dado o impacto que poderá ter na vida quotidiana dos sérvios do Kosovo e de outras comunidades em todo o Kosovo. A Comissão está especialmente preocupada com o impacto nas escolas e nos hospitais. Dada a aparente ausência de alternativas neste momento, a Comissão apela ao Kosovo para que garanta que este período de transição seja suficientemente longo para encontrar uma solução negociada", disse o porta-voz da CE, Éric Mamère.

A UE não é contra o fim do dinar no território do Kosovo, mas pede que haja tempo suficiente para que a população sérvia se adapte às novas circunstâncias monetárias.

O presidente sérvio Aleksandar Vučić reagiu e disse: "Infelizmente, Albin Kurti (primeiro-ministro do Kosovo) tomou a decisão, por sua própria iniciativa, de proibir os dinares com o objetivo de limpar etnicamente a população sérvia do território de todo o Kosovo".

A diplomacia da UE, através do enviado especial Miroslav Lajcak, tem tentado persuadir Kurti a adiar a mudança de moeda. O euro é a moeda oficial provisória da República do Kosovo.