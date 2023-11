Von der Leyen incentiva ao diálogo entre Sérvia e Kosovo

De Euronews

Presidente da Comissão Europeia relembra que entendimento é condição essencial para aderir à UE

De visita à Sérvia, a presidente da Comissão Europeia apelou ao reconhecimento oficial do Kosovo, propondo um reforço dos apoios financeiros a Belgrado ao longo da próxima década.

Ursula von der Leyen salientou que a normalização das relações entre ambos os países é condição essencial para a adesão à União Europeia.

"Trata-se da implementação do Acordo de Ohrid. Este compromisso prevê vários passos que incluem o reconhecimento dos documentos oficiais e das instituições [kosovares] pela Sérvia. Por outro lado, supõe também a criação da associação de municípios de maioria sérvia. Isso tem de ser garantido pelo Kosovo", declarou.

E, no entanto, o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, optou por não refrear as críticas: "Sabemos que as nossas obrigações fazem parte do diálogo e estamos dispostos a cumpri-las. Temos todos os documentos. Só precisam de ser aplicados e os princípios adotados. Existem quatro documentos relacionados com a Associação de Municípios Sérvios, mas nenhum deles foi implementado [pelo Kosovo] ".

O impasse nas relações entre a Sérvia e o Kosovo tem degenerado em incidentes recentes que já provocaram vítimas mortais.

A visita de Von der Leyen a esta região prossegue na Bósnia.