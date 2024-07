Stellantis inicia produção de Fiat elétrico na Sérvia

De Euronews

O Fiat Grande Panda estará disponível nas versões eléctrica e híbrida e será inicialmente distribuído na Europa, Médio Oriente e África.

PUBLICIDADE

A Stellantis iniciou a produção de automóveis elétricos Fiat Panda na sua filial sérvia. Dois anos após os representantes do governo sérvio e da Fiat Chrysler Automobiles terem assinado um acordo para um investimento conjunto de 190 milhões de euros na fábrica de Kragujevac, o construtor automóvel francês inaugurou novas linhas de produção que vão dar vida aos automóveis elétricos na fábrica sérvia.

O Fiat Grande Panda chegará primeiro à Europa, ao Médio Oriente e a África e estará disponível nas versões elétrica e híbrida.

Os responsáveis da Stellantis admitem que, no futuro, a empresa terá de utilizar todos os seus conhecimentos e inovações para enfrentar a concorrência chinesa - os custos de produção na China são 30 por cento mais baixos do que no Ocidente.

A cerimónia de início de produção do Fia Panda contou com a presença do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, e do CEO da Stellantis, o português Carlos Tavares. Vučić afirmou que a Sérvia é o único país dos Balcãs Ocidentais que tem uma fábrica de carros elétricos, mas admitiu que o país terá de trabalhar, no futuro, "na instalação de mais carregadores elétricos”.