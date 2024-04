Fabricantes europeus de automóveis elétricos lutam para recuperar o atraso em relação à China

De Euronews com AP

A Volkswagen e outros gigantes europeus correm o risco de ficar para trás numa indústria onde a dinâmica da produção e das vendas está a mudar a uma velocidade incrível.

PUBLICIDADE

Os fabricantes mundiais de automóveis e as startups de veículos eléctricos (VE) revelaram novos modelos e concept cars no maior salão automóvel da China, na quinta-feira, com destaque para a transformação do país num importante mercado e base de produção de veículos de novas energias - uma tendência que os gigantes europeus do fabrico de automóveis estão a lutar para acompanhar.

A Toyota e a Nissan anunciaram acordos com as principais empresas tecnológicas chinesas, numa altura em que se esforçam por satisfazer a procura dos clientes de conetividade em linha com IA nos automóveis, desde aplicações de redes sociais a funcionalidades de condução autónoma.

Os fabricantes chineses de veículos eléctricos têm vindo a expandir-se rapidamente para os mercados estrangeiros e estão agora a construir cada vez mais fábricas na Europa, o que suscita a preocupação de alguns países de que representam uma ameaça potencial para os fabricantes de automóveis e os postos de trabalho europeus.

A UE está a ponderar a possibilidade de impor tarifas aos veículos eléctricos fabricados na China devido aos subsídios governamentais que impulsionaram o crescimento da indústria.

No seu discurso perante o Parlamento Europeu, em setembro do ano passado, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apontou a raiz do problema: "Os mercados mundiais estão agora inundados de automóveis elétricos mais baratos. E o seu preço é mantido artificialmente baixo graças a enormes subsídios estatais..."

"A Europa está aberta à concorrência. A Europa está aberta à concorrência, mas não a uma corrida para o fundo do poço".

Uma mulher passa por carros expostos num evento da Volkswagen antes do salão automóvel em Pequim. Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Sem tempo a perder

A proliferação de fabricantes mundiais de veículos elétricos, incentivada por benefícios fiscais e subsídios à energia verde, deu origem a uma feroz guerra de preços que deverá conduzir a um abanão e à consolidação do setor nos próximos anos.

O desenvolvimento do setor chinês e a concorrência feroz, tanto no fabrico como nas vendas, foram tão rápidos que várias empresas nacionais fecharam as portas, enquanto as internacionais se retiraram.

"Em nenhuma outra região do mundo se assiste a uma transformação da indústria automóvel tão rápida como na China", afirmou Oliver Blume, Diretor Executivo da Volkswagen, na quarta-feira, num evento de antevisão da presença da sua empresa no salão automóvel.

"Este mercado tornou-se uma espécie de centro de fitness para nós", afirmou. "Temos de trabalhar mais e mais depressa para nos mantermos atualizados".

Fabricantes como a Volkswagen, que vende cerca de um terço dos seus automóveis na China, esforçam-se por desenvolver novos modelos para um mercado muito diferente do seu e expandem-se muito para além das suas raízes na China como fabricante de sedans simples utilizados por frotas de táxis.

Os participantes posam para fotografias junto aos mais recentes automóveis apresentados durante um evento para os meios de comunicação social organizado pelo Grupo Volkswagen Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O Grupo Volkswagen, que também inclui a Audi e a Porsche, planeia lançar 40 novos modelos na China nos próximos três anos e ter uma gama de 30 veículos elétricos até 2030, no que o CEO da Volkswagen, Oliver Blume, disse aos investidores na quarta-feira ser o "segundo mercado doméstico" da empresa.

A resposta da Volkswagen tem sido a de passar a desenvolver automóveis na China a partir do zero, em vez de adaptar os modelos europeus ao mercado local.

A empresa anunciou no início deste mês que iria investir 2,5 mil milhões de euros para expandir a investigação, o desenvolvimento e a produção na cidade de Hefei, onde se associou ao fabricante chinês de veículos eléctricos XPENG Motors para desenvolver dois modelos VW de tamanho médio a lançar em 2026.

No entanto, a empresa tem sido alvo de críticas por estar a operar uma fábrica na região ocidental de Xinjiang, na China, onde os governos ocidentais acusaram o governo chinês de violações dos direitos humanos cometidas contra a minoria muçulmana uigur.

Entre as alegações, conta-se o facto de as autoridades chinesas terem internado centenas de milhares de pessoas, muitas das quais terão sido obrigadas a trabalhos forçados.

A Volkswagen afirmou que uma auditoria que encomendou não encontrou provas de trabalho forçado nas suas instalações, embora Brandstätter tenha dito na quarta-feira que a VW está em conversações com o seu parceiro chinês de joint venture em Xinjiang e está a investigar opções para o futuro da fábrica.