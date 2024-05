Eslovacos condenam ataque contra o seu primeiro-ministro

De Euronews

Em entrevista à Euronews, vários cidadãos eslovacos mostraram-se preocupados com o estado de saúde de Robert Fico. Na quinta-feira, está agendada uma conferência de imprensa com o ministro da Defesa eslovaco, que deverá revelar mais detalhes sobre o ataque.

Os eslovacos estão preocupados e condenaram o ataque contra o seu primeiro-ministro. Alguns reuniram-se à volta do hospital de Banska Bystrica para acompanharem de perto o desenvolvimento do estado de saúde de Robert Fico.

A Euronews falou com vários cidadãos que se encontravam no local. Enquanto uma cidadã defendeu que um ataque como este “não pode acontecer numa democracia por mais descontentes que as pessoas possam estar com a liderança de um país”, outro recordou os 12 anos de mandato de Fico.

O ministro da Defesa, Robert Kalinak, vai dar uma conferência de imprensa na quinta-feira de manhã, onde se espera que sejam revelados mais detalhes sobre o ataque e o estado de saúde de Robert Fico.

Após uma operação de mais de cinco horas, o primeiro-ministro eslovaco encontra-se em estado estável, mas crítico, de acordo com as agências internacionais, estando a ser tratado na unidade de cuidados intensivos do hospital.

Na última conferência de imprensa foi dito que ainda não havia previsão de uma possível transferência de Fico para outro local, nem de quando é que este poderia regressar ao trabalho.

O líder populista foi alvejado cinco vezes, na quarta-feira, tendo ficado ferido no abdómen e no braço. Robert Fico estava a participar num evento político na cidade de Handlova, no centro da Eslováquia, quando ocorreu o tiroteio.