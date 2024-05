De Euronews

A maioria dos eleitores da UE vai virar abruptamente à direita, segundo o Centro de Sondagens Euronews. É muito provável que o próximo chefe da Comissão Europeia seja um conservador. O campo da direita é afetado por muitas clivagens políticas, algumas das quais são difíceis de resolver.

À PRIMEIRA VISTA:

PUBLICIDADE

As forças conservadoras vão ganhar as eleições europeias, revela a Super Sondagem Euronews, do Centro de Sondagens Euronews. Um vasto espetro que vai desde os partidos de centro-direita, ultraconservadores e de extrema-direita lidera as sondagens nos principais países da UE. Os Liberais-Democratas deverão enfrentar uma derrota dolorosa, enquanto o centro-esquerda parece estar a estabelecer-se numa frágil estabilidade entre perdas moderadas e ganhos tímidos, dependendo do país. O efeito primário após as eleições deverá ser a nomeação de um chefe conservador para a Comissão Europeia; o secundário uma luta renhida pela composição dos grupos parlamentares já estabelecidos e dos novos grupos parlamentares e pelas alianças para gerir os assuntos da UE nos novos cinco anos.

O CONTEXTO:

O PPE deverá confirmar a sua maioria relativa no Parlamento Europeu. No entanto, as forças de extrema-direita e ultra-conservadoras, segundo o Centro de Sondagens Euronews, deverão vencer em França (o RN de Marine Le Pen, membro da ID), em Itália (a primeira-ministra Giorgia Meloni, da ECR, FdI), nos Países Baixos (o PVV de Geert Wilder, da ID) e na Roménia (o AD de Adela Mirza, da ECR).

As forças filiadas no PPE lideram as sondagens desde março na Alemanha (CDU-CSU de Friedriech Merz), na Polónia (PO do Primeiro-Ministro Donald Tusk) e em Espanha (PP de Alberto Núñez Feijóo). A CDU-CSU está na oposição na Alemanha, assim como o Partido Popular em Espanha, enquanto a Platforma Obywatelska é o partido no poder na Polónia.

O grupo dos Socialistas e Democratas disputa o segundo lugar com a Extrema-Direita e os Conservadores Nacionais

Os dois primeiros-ministros socialistas dos grandes países ainda no poder são Olaf Scholz e Pedro Sanchez, respetivamente da Alemanha e de Espanha.

O chanceler alemão Olaf Scholz, à esquerda, fala com o primeiro-ministro interino de Espanha, Pedro Sanchez Fernando Calvo/AP

O SPD do chanceler Scholz está em terceiro lugar, um lugar atrás da AfD, a extrema-direita,

De acordo com as sondagens, o grupo Liberal-Democrata da Renovação está destinado a sofrer grandes perdas de eleitores em toda a Europa. A França do Presidente Macrons, que costumava ser o seu bastião, poderá tornar-se no campo de batalha da derrota do grupo Renew.

A presidente do Renew, Valérie Hayer, expulsou os liberais holandeses do VVD, o partido do antigo primeiro-ministro holandês Mark Rutte, após o seu acordo com a extrema-direita de Wilder para a criação de um governo nos Países Baixos.

O antigo primeiro-ministro holandês Mark Rutte, à direita, e o líder populista de direita Geert Wilders Yves Herman/AP

A pós-fascista Giorgia Meloni é a primeira-ministra italiana, o seu partido FdI é o maior membro do grupo nacionalista-conservador ECR, juntamente com os polacos do PiS e o Vox de Espanha.

ECR significa European Conservatives and Reformists (Conservadores e Reformistas Europeus), foi criado no início de 2009 quando os conservadores britânicos abandonaram o Partido Popular Europeu e se juntaram a outros movimentos políticos europeus com as mesmas afinidades electivas. O federalismo anti-europeu, as políticas anti-sociais e uma posição crítica contra a liderança franco-alemã da UE tornaram-se as suas marcas registadas.

Os Tories abandonaram este grupo após o Brexit.

Os membros do partido ECR situam-se na zona cinzenta entre a preservação dos valores conservadores mais tradicionais e as posições de extrema-direita. O ECR e o grupo de extrema-direita Identidade e Democracia partilham uma forte retórica populista e raivosa contra os imigrantes (por vezes xenófoba)

Após a reunião de Madrid organizada pela VOX, Giorgia Meloni e Marine Le Pen deram a entender uma espécie de reconciliação após anos de competição entre si.

Poderá ser uma tentativa de encontrar um terreno comum tendo em vista as conversações políticas pós-eleições europeias.

Marine Le Pen, líder do partido francês de extrema-direita Rally Nacional, ao centro, e o presidente Jordan Bardella Daniel Cole/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Tendo em conta os resultados que os seus partidos deverão obter, ambos os líderes estão conscientes de que têm a chamada oportunidade histórica de influenciar de forma crucial a definição das políticas da UE nos próximos cinco anos. Não a querem desperdiçar.

Na terça-feira, a relação entre Marine Le Pen e a AfD ficou profundamente tensa após a declaração do chefe da lista eleitoral do partido alemão de extrema-direita, Maximilian Krah, sobre os SS que "não eram todos criminosos".

Maximilian Krah, do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

CINCO PERGUNTAS DO ENIGMA

O campo conservador está muito dividido. Muitos membros do PPE são federalistas ou fortemente pró-europeus. Não é o caso da maioria dos membros do ECR e do ID.

Uma coligação de centro-direita e direita poderia fazer descarrilar, antes do seu nascimento, princípios europeus básicos ou estratégias políticas como o direito de consideração da UE sobre o Estado de direito em todos os Estados-Membros, a criação de estruturas reforçadas de defesa da UE e os investimentos na economia verde.

PUBLICIDADE

Os meros números relativos aos votos sugerem uma maioria conservadora. Os partidos conservadores deveriam ter uma palavra a dizer sobre a nomeação do Presidente da Comissão.

Giorgia Meloni Mauro Scrobogna/LaPresse

No entanto, os governos nacionais têm legitimidade legal para decidir quem vai dirigir a Comissão Europeia. A França, a Alemanha e a Espanha têm governos liberais e sociais-democratas, respetivamente. A nomeação de um presidente da Comissão Europeia apenas com base nos resultados das eleições europeias e sem a participação ativa de Emmanuel Macron não seria realista.

Ao mesmo tempo, um reinício da Grande Coligação entre o PPE, o Renew e o S&D seria contrário à vontade dos povos da UE expressa nas eleições europeias.

Mesmo uma coligação com o PPE, o ECR e o Renew não parece compatível. O grande patrocinador do Renew, o Presidente francês Emmanuel Macron, dificilmente poderia concordar com o ECR e vice-versa.

O Presidente francês Emmanuel Macron, à esquerda, fala com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

O QUE DIZEM AS SONDAGENS

"Emmanuel Macron vai fazer pressão para obter a maioria tradicional, PPE, S&D e Renew. É ainda justificado pelos números que vemos nas nossas previsões", diz Francesco Sismondini, do Centro de Sondagens da Euronews.

PUBLICIDADE

Os ultra-conservadores estão a tentar evitar este resultado, restabelecendo boas relações entre si, como se viu em Madrid, no congresso organizado pelo Vox.

"Os líderes da ECR e dos grupos de extrema-direita, como Giorgia Meloni e Marine Le Pen, podem tentar criar, pelo menos, uma base comum. Para o conseguir, devem tomar decisões difíceis, como romper com o AfD e apoiar Marine Le Pen, tornando-se moderados em questões como a migração, as questões sociais e o apoio à Ucrânia", comenta Sismondini.

As opções ainda estão em aberto. Não se trata apenas de uma questão de números rigorosos, mas a política tem uma palavra a dizer, segundo Francesco Sismondini:

"Assim que as negociações de julho começarem, após as eleições, veremos que os grupos políticos no Parlamento Europeu não estão tão empenhados".

No entanto, a vitória da extrema-direita em alguns países importantes irá inevitavelmente influenciar as nomeações para os cargos de topo da UE, o Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho da UE e o Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum.

PUBLICIDADE

"Podemos prever um esforço por parte dos grupos políticos de direita e de extrema-direita para obter algum apoio dos eleitores tradicionais de extrema-direita. Nalguns casos são muito fortes. Por exemplo, o Rassemblement National, que é muito forte. O partido de Macron em França está em segundo lugar, mas com uma diferença de 16% em relação ao Rassemblement National", conclui Sismondini