Europeias 2024: Candidatos à Presidência da Comissão Europeia em debate

Os principais candidatos à presidência da Comissão Europeia abordarão questões-chave, incluindo migração, clima, defesa e economia.

Os principais candidatos à presidência da Comissão Europeia participam esta quinta-feira num debate em Bruxelas, com a ausência dos representantes da extrema-direita, no último frente-a-frente antes das eleições europeias, marcadas entre 6 e 9 de junho.

O debate Eurovisão decorre no hemiciclo do Parlamento Europeu, entre as 15:00 e as 16:45 de Bruxelas (menos uma hora em Lisboa), com a participação da atual presidente da Comissão Europeia e candidata do Partido Popular Europeu (PPE, que integra PSD e CDS-PP), Ursula Von der Leyen; do atual comissário do Emprego e Direitos Sociais e cabeça de lista do Partido Socialista Europeu (inclui o PS português), Nicolas Schmit; de Sandro Gozi (Renew Europe Now, liberais, a que pertence o Iniciativa Liberal); de Walter Baier (Esquerda Europeia, ao qual pertencem o PCP e Bloco de Esquerda) e de Terry Reintke (Verdes Europeus).

