No hemiciclo e com perguntas do público: como será conduzido o debate sobre as eleições europeias

Os cinco candidatos abordarão questões como o clima, a migração e a segurança.

Está tudo pronto para o grande debate sobre as eleições europeias. Os principais candidatos, ou spitzenkandidaten, irão confrontar as suas ideias sobre o futuro da Europa e as políticas a seguir, num debate organizado pela União Europeia de Radiodifusão (UER).

A Euronews irá transmitir o debate em direto esta quinta-feira, 23 de maio, às 14h00 (15h00 CET). O debate contará com a participação de cinco dos principais candidatos à presidência da Comissão Europeia, uma escolha que, embora esteja nas mãos dos primeiros-ministros e presidentes da UE, tem em conta o resultado das eleições europeias.

A favorita para o cargo é a atual presidente da Comissão Europeia, a eurodeputada alemã Ursula von der Leyen, do Partido Popular Europeu. Também estarão presentes o atual Comissário Europeu para o Emprego e os Direitos Sociais, Nicolas Schmit, do Partido Social Democrata, Sandro Gozi, eurodeputado do Renew Europe, Terry Reintke, eurodeputada e copresidente do Grupo dos Verdes, e Walter Baier, presidente da Esquerda Europeia.

"A ideia é que os candidatos tenham a oportunidade de partilhar com o público as suas ideias e soluções sobre os principais temas que os rodeiam: alterações climáticas, emprego e economia, migração, etc.", explica uma das apresentadoras do debate, a jornalista belga Annelies Beck. O seu colega e também apresentador, o jornalista checo Martin Řezezníček, afirma que o debate é "de europeus para europeus". É por isso que haverá perguntas dos cidadãos através das redes sociais ou dos jovens que votam pela primeira vez. "Os europeus devem ter uma palavra a dizer neste debate", diz Řezníček. Além disso, os candidatos serão confrontados com uma entrevista individual de três minutos para conhecer em pormenor as suas políticas.

Insatisfação entre vários grupos políticos

Nenhum representante do partido de extrema-direita Identidade e Democracia ou dos Conservadores e Reformistas Europeus participará no debate. A candidata da Aliança Livre Europeia, Maylis Roßberg, também não estará presente.

No caso dos dois primeiros partidos, a UER afirmou em comunicado que "recusaram nomear um candidato principal e, por conseguinte, não podem participar neste debate".

"Vejo isto mais como uma censura política, para excluir 20-25% do eleitorado europeu", afirma Anders Vistisen. "Nestas eleições, nenhum partido segue todas as regras dos principais candidatos", acrescenta.

No caso da EFA, a UER argumenta que cada grupo representado no Parlamento Europeu foi convidado a propor um candidato principal. "Os partidos desses grupos fizeram a seleção do candidato principal. No caso do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, o candidato principal proposto foi Terry Reintke, do Partido dos Verdes Europeus", disse a UER em comunicado à Euronews.