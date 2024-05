Os Verdes: Para Terry Reintke, ecologia e segurança são duas faces da mesma moeda

"O Pacto Ecológico Europeu é uma parte crucial do puzzle para tornar a Europa um continente mais seguro", defende a candidata dos Verdes às eleições para o Parlamento Europeu, Terry Reintke.

Os Verdes foram um dos partidos vencedores das últimas eleições europeias. Melhoraram os resultados e conquistaram os eleitores com um programa a favor do clima. Mas a pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia, a inflação e o aumento dos custos da energia viraram a União Europeia do avesso no espaço de cinco anos. Hoje, as ambições climáticas europeias são responsabilizadas por quase todos os males. A euronews entrevistou Terry Reintke, candidata dos Verdes às eleições para o Parlamento Europeu.

Euronews: "Como é que vai convencer os cidadãos, que parecem menos dispostos a fazer esforços pelo clima?"

Terry Reintke : “O que eu gostaria de fazer é, obviamente, convencer as pessoas de que temos de manter o rumo da neutralidade climática, porque isso é do interesse de todos. Já estamos a ver as consequências terríveis que a crise climática tem atualmente, e especialmente na Europa, porque a Europa é o continente do mundo que está a aquecer mais rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir que as pessoas vêem que estamos a fazer o que é necessário para levar a cabo uma transição justa e social, porque, obviamente, a justiça social verde está no centro do nosso programa político, e queremos ter a certeza de que as medidas climáticas serão equilibradas graças a medidas de apoio aos cidadãos, durante a transição".

"Queremos tornar a agricultura uma questão-chave nesta campanha eleitoral"

Euronews: “Está a falar de apoiar os cidadãos. E os agricultores? Eles têm reclamado apoios da UE, manifestaram-se contra o Pacto Ecológico Europeu. O que tenciona fazer para os apoiar?"

Terry Reintke: “Eu voltaria a reenquadrar um pouco o que temos visto nos últimos meses, porque eu próprio venho de uma família de agricultores. Não cresci numa quinta, mas o meu pai cresceu. Os problemas que eles têm não vêm do Pacto Ecológico. Basicamente, devem-se ao modelo agrícola que temos hoje e às políticas agrícolas da União Europeia, com os subsídios a serem distribuídos da forma que são, os agricultores não estão a ter o rendimento que merecem. E muitos nem sequer têm o rendimento de que precisam para viver do seu trabalho. Por isso, o que queremos fazer é tornar a agricultura uma questão-chave nesta campanha eleitoral, e dizer que a política agrícola da União Europeia tomou uma direção errada no passado. Sim, precisamos de a reformar e precisamos de garantir que os agricultores, e especialmente os pequenos agricultores, recebam o apoio de que precisam para criar segurança alimentar, para serem parte da mudança no que diz respeito à proteção ambiental e climática, mas também, muito substancialmente, para poderem viver do que fazem, porque tenho muito apreço pelos agricultores na Europa”.

Euronews: “Significa mais subsídios para os agricultores ou uma remodelação dos subsídios?”

Terry Reintke: "Diria que precisamos definitivamente de uma remodelação dos subsídios. Uma das coisas que temos vindo a criticar há muito tempo é o facto de, ainda hoje, a maior parte dos subsídios serem atribuídos em função da dimensão. Basicamente, não importa se a agricultura é praticada de acordo com aspetos de sustentabilidade, como, por exemplo, aspetos ecológicos ou sociais, o que importa é a dimensão. Isso também significa que, obviamente, as explorações agrícolas maiores, e nalguns casos as chamadas explorações agrícolas, são grandes empresas agro-industriais, recebem basicamente a maior parte dos subsídios agrícolas. E gostaríamos de inverter esta situação, por exemplo, através de uma condicionalidade no que respeita às normas ecológicas e sociais, mas também através de um limite máximo. Portanto, ter um máximo do que se pode obter como subsídios agrícolas e, depois, o dinheiro que sobra e que não é dado à grande indústria agrícola, dá-lo basicamente aos pequenos agricultores e, especialmente, à agricultura familiar, porque sabemos que nas nossas zonas rurais são muitas vezes estas pequenas explorações, estas famílias de agricultores que também estão a criar a vida, a cultura dessas zonas".

Europa deve preparar-se para a transição energética e industrial

Euronews: “A transição climática deveria criar milhares de empregos e colocar o setor na vanguarda da competitividade. Onde estão todas essas promessas?"

Terry Reintke: “Vemos que já existem empregos que estão a ser criados hoje, quando olhamos, por exemplo, para a transição energética, especialmente na construção de energias renováveis, que já está a criar empregos na Europa. Mas tem razão, ainda estamos no início da transformação ecológica. Para garantir estes empregos, a União Europeia deve tornar realidade aquilo que foi posto no papel no que respeita à neutralidade climática. E isso significa apoiar, por exemplo, o arranque das tecnologias de hidrogénio verde, investir em tecnologias verdes, em tecnologias de baterias, mas também construir as infra-estruturas que serão necessárias para integrar verdadeiramente a Europa como continente para se preparar para a transição energética, para se preparar para a transição industrial. E para isso vamos precisar de muito mais Europa em vez de menos Europa, porque vimos que os Estados-Membros muitas vezes ainda não estão a agir de forma coordenada no que diz respeito à política industrial. E creio que só com investimento a nível europeu poderemos vencer este grande desafio que temos pela frente".

Euronews: “A China parece dominar o setor das energias limpas e parece imparável. É possível continuar a ser competitivo nestes novos setores?"

Terry Reintke: “Acredito absolutamente que sim, quando trabalhamos em conjunto enquanto Europa, e eu venho do Estado-Membro mais populoso, um Estado-Membro muito industrial. A Alemanha ainda tem muita indústria, mas consigo ver claramente que as pessoas nas zonas rurais, as grandes empresas, mas também as pequenas e médias empresas, sabem que só com uma estratégia europeia, só com o modelo europeu, podemos competir com a China e também com os EUA neste momento. Mas para isso precisamos de tomar as decisões certas. Para mim, é fundamental ter um programa de investimento maciço a nível europeu que incentive os Estados-Membros a seguir esse caminho, o que também facilita alguns dos processos de planeamento, porque o dinheiro vem de um bolo europeu comum e não são apenas os Estados-Membros a pressionar para defender os seus interesses. Neste momento, numa série de tecnologias, a Europa já não está no topo, mas acredito firmemente que podemos voltar a estar. E com isso, podemos construir um futuro mais brilhante e podemos realmente competir à escala global".

Euronews: “Para voltar a ser competitiva, acha que a sua proposta no seu manifesto de um programa de investimento de 200 mil milhões de euros por ano seria suficiente?

Terry Reintke: “Se seria suficiente? se olharmos para as grandes necessidades de investimento que temos, e não estou a falar apenas da indústria, estou também a falar de uma forma de renovação dos nossos edifícios vemos que há muitas necessidades. Este assunto tem suscitado muitos debates na Europa, a questão de como tornar o nosso setor da construção neutro em termos de clima, a questão da mobilidade. É óbvio que temos muitas necessidades. Ao mesmo tempo, temos de começar por algum lado. É importante começar por este ponto e dizer também que o investimento público pode incentivar ainda mais o investimento privado. Muitas das coisas de que estamos a falar não vão obviamente ser financiadas apenas pelo público e que muitos investidores privados estão muito interessados, mas precisam de ver que estamos prontos. Por exemplo, precisam de ver que estamos prontos para construir as infra-estruturas para as empresas industriais, para produzir aço verde e construir chips na Europa. E, para isso, é necessário investimento público para que haja mais interesse, também por parte dos investidores privados, em colocar o dinheiro na Europa. E eu acredito firmemente que se tomarmos as decisões corretas agora, podemos iniciar uma nova dinâmica".

Euronews: “De onde viria o dinheiro?"

**Terry Reintke: "**Posso dizer-lhe uma coisa. Penso que se não investirmos agora, e vimo-lo recentemente com um estudo do Instituto de Potsdam, os custos que teremos de suportar muito em breve, não daqui a 50 anos, mas já nos próximos anos, são muito mais elevados do que o dinheiro que podemos investir agora na criação de uma transformação ecológica. Por isso, para mim, não se trata apenas de colocar a questão ao nível desta geração, mas, por exemplo, de utilizar de forma sustentável o débito e o crédito para financiar esta transição, o que, a longo prazo, vai tornar as nossas vidas mais baratas, porque, por exemplo, a energia eólica e a energia solar são energias não são apenas energias renováveis, mas também nos tornam menos dependentes dos autocratas. Por isso, temos muito interesse em fazer a transição. Penso que é o caminho certo a seguir. E, se houver austeridade na Europa, isso criará um espaço demasiado apertado para fazermos estes investimentos. E esse seria exatamente o caminho errado a seguir.

Euronews: “O vosso programa centra-se na proteção do clima e na luta contra as alterações climáticas. Como é que este programa pode responder aos desafios internacionais da paz e da segurança?

Terry Reintke: “Digo sempre que o Pacto Ecológico e a questão da segurança na Europa são duas faces da mesma moeda, porque de facto, e especialmente como alguém que vem da Alemanha, vimos que nos tornámos muito vulneráveis em termos de segurança, porque estávamos muito dependentes das importações de fósseis, por exemplo, de Vladimir Putin. O Pacto Ecológico, a energia eólica e solar, a economia sustentável e circular, as matérias-primas essenciais e outros recursos, a indústria e a economia mais auto-suficientes são o caminho a seguir. Para nós, é por isso que a concretização do Pacto Ecológico, a existência de fontes de energia que não dependam de autocratas, faz parte de uma estratégia de segurança de que a Europa necessita urgentemente, porque vemos que o mundo está a tornar-se um lugar mais inseguro. Por isso, para nós, europeus, é essencial trabalhar em conjunto e construir um sistema económico que não só seja sustentável, mas que também nos torne menos dependentes.

Investimento europeu na defesa deve ser mais eficiente

Euronews: “Estamos a entrar, como disse, num mundo mais inseguro. Como podemos proteger a UE quando vemos a Rússia a invadir a Ucrânia? A ideia de uma dívida comum para construir ou comprar armas pode ser uma possibilidade para reforçar a segurança europeia?"

Terry Reintke : Neste momento, quando falamos da indústria da defesa, é frequente falar-se em investir mais. No entanto, quando olhamos para a forma como a Europa está a investir atualmente, o que faria sentido como ponto de partida seria investir de forma mais eficiente. Segundo certos estudos comparativos, o nosso investimento em defesa é inferior ao investimento dos Estados Unidos e, por outro lado, o nosso dinheiro é gasto de forma muito ineficaz, porque, muitas vezes, não existe uma abordagem integrada e coordenada entre os Estados-Membros. Os Estados-Membros têm a sua própria indústria de defesa que estão a tentar apoiar. Isto cria uma situação em que não estamos a investir de uma forma que faça mais sentido para que a Europa esteja preparada para agir no caso de um ataque, por exemplo. E para isso precisamos de ter mais coordenação a partir de Bruxelas".

Euronews: “Que mais podemos fazer para apoiar a Ucrânia?"

Terry Reintke : “Penso que, neste momento, continuar a apoiar militarmente é importante, mas não é obviamente tudo. Acabámos de adotar, com um pouco de atraso devido aos jogos e à chantagem que Viktor Orban estava a tentar fazer, um pacote de apoio financeiro, que é essencial para a Ucrânia neste momento. O apoio de que necessitam é muito básico. Mas também penso que precisamos de ter um caminho político e uma perspetiva política para as pessoas na Ucrânia, porque esta guerra já dura há anos. E, obviamente, as pessoas precisam de ver como podem construir um país baseado na democracia e na liberdade, que depois também será integrado na União Europeia. Assim, apesar do facto de esta guerra estar em curso, penso que é absolutamente crucial avançar também com o processo de alargamento e adesão da Ucrânia".

"É preciso um processo político que nos permita regressar ao caminho da negociação"

Euronews: “Sobre outra guerra entre Israel e o Hamas. O que é que a UE pode fazer? A guerra mostrou que a UE está dividida. O que é que os 27 Estados-Membros podem fazer neste momento?

Terry Reintke: “Em primeiro lugar, um desenvolvimento muito positivo é o facto de haver agora um apelo muito mais forte e unido por parte da União Europeia para um cessar-fogo. Isso é urgente, a par, claro, da libertação dos reféns. Espero que, muito em breve, vejamos desenvolvimentos positivos nessa direção. Ao mesmo tempo, verificamos também que a situação humanitária em Gaza se deteriorou muito nos últimos meses. A União Europeia já deu muito apoio humanitário, mas temos de garantir que esse apoio humanitário, e estamos a falar de alimentos, água, necessidades médicas básicas que têm de ser satisfeitas, chegue efetivamente às pessoas. Penso que, para tal, seria fundamental que os Estados-Membros, mas também a Comissão Europeia, dessem um impulso mais forte para que isso fosse possível, mas, ao mesmo tempo, se me permitem acrescentar, é óbvio que este conflito não será resolvido apenas com o envio de ajuda humanitária. É preciso um processo político que nos permita regressar ao caminho da negociação de uma solução de dois Estados e que ambas as partes estejam dispostas a sentar-se e a torná-la realidade".

Euronews: "Deve haver sanções contra Israel?"

Terry Reintke : “Penso que devemos exercer pressão sobre Israel, que devemos, por exemplo, utilizar o Acordo de Associação que temos para dizer: "o que está a acontecer neste momento não é bom. Também não é bom para a segurança de Israel e dos cidadãos israelitas, porque precisamos de encontrar uma solução. E para isso, penso que existem formas, incluindo, por exemplo, agora com a nova escalada da guerra em Gaza, de apelar à contenção. E também exercer pressão para permitir a entrada de ajuda humanitária, ao mesmo tempo que, e volto a dizer isto, é muito importante que tenhamos planos a longo prazo. E penso que só a União Europeia não será suficiente. É preciso que os Estados árabes e os EUA desempenhem um papel positivo nesta questão, porque, de outra forma, não vejo que haja um caminho para uma solução duradoura, sustentável e pacífica.

Euronews: “Em relação ao novo pacto de migração, os Verdes disseram que era um falhanço de solidariedade. No entanto, o pacto cria medidas e processos entre os Estados-Membros e por isso eles disseram que era um mecanismo de solidariedade.

Terry Reintke: “Antes de mais, deixe-me dizer que há partes do pacto de migração em que votámos a favor e outras em que votámos contra, e temos uma visão diferenciada. No entanto, se olharmos para os grandes desafios que temos pela frente, não vejo que esse pacto vá resolver as questões em causa. E é verdade que há alguns primeiros passos positivos. O que é realmente preciso é ter um mecanismo de solidariedade que funcione corretamente, um mecanismo que permita a partilha de responsabilidades entre os Estados-Membros. E isso não é uma parte obrigatória deste pacto. Além disso, se me permitem, a forma como agora foi tomada a decisão, por exemplo, de criar campos externos fora das fronteiras da UE, e para poder também deter crianças e famílias. Por isso, para mim, este pacto não é certamente a solução de que precisamos urgentemente. Porque é verdade que a situação nas fronteiras externas da União Europeia é insuportável, é inaceitável. Mas, para que isso aconteça, teremos de ter um sistema de asilo melhor, mais sustentável e mais resistente.

"Queremos assumir responsabilidades"

Euronews: “De acordo com as sondagens, os Verdes perderiam 20 lugares no próximo Parlamento. Está preocupado com a possibilidade de ser marginalizado no próximo Parlamento?

Terry Reintke : “Podemos falar de sondagens. Podemos falar de realidades. E nas últimas eleições, por exemplo, até muito perto do ato eleitoral, não era muito claro que iríamos ter um sucesso tão grande. Por isso, agora estamos em modo de campanha eleitoral. Estamos a lutar. O slogan que temos é: coragem. E penso que esta é também a atitude com que vamos para as eleições. Nos últimos anos, com a legislação do Pacto Ecológico, mas também com a legislação social, com a defesa do Estado de direito, mostrámos que estamos prontos para apresentar as nossas propostas, que fomos bem sucedidos em muitos aspetos. Mas também que queremos assumir responsabilidades.

Euronews: “A próxima maioria poderá estar mais à direita, mesmo à direita radical. Estão dispostos a fazer alguns sacrifícios no vosso programa para garantir que haja uma maioria pró-europeia no próximo Parlamento?

Terry Reintke: “Os debates e as negociações terão lugar após as eleições. Mas o que posso dizer desde já é que no dia das eleições, nos dias das eleições, para ser precisa, os cidadãos têm a opção de escolher se querem ter uma maioria mais à direita no Parlamento Europeu, potencialmente com forças de extrema-direita autoritárias a influenciar o programa da Comissão Europeia, Em termos do Pacto Ecológico e em termos de política social, seria um passo atrás, mas também seria um passo atrás ao nível da capacidade de decisão célere do Parlamento Europeu. A outra escolha dos eleitores , a escolha que obviamente eu defenderia, é ter políticas progressistas, ecologistas, viradas para o futuro, orientadas para o futuro. E vou dar tudo por tudo nesta campanha nas próximas semanas para que as pessoas escolham a última opção, porque acredito que é crucial, não só para a Europa, mas basicamente para todo o mundo, que continuemos a ser um ator que, interna mas também externamente, luta pelos seus valores, pela liberdade, pela democracia".

Euronews: “Como avalia o mandato de von der Leyen como Presidente da Comissão?"

Terry Reintke : “Mentiria se dissesse que ela não fez avançar coisas muito positivas. Nestes cinco anos, obviamente, houve a legislação do Pacto Ecológico. O fim do motor de combustão, a reforma do comércio de emissões foram passos corretos. Ao mesmo tempo, pudemos ver que, especialmente no final da legislatura, ela perdeu realmente tração, sobretudo devido à resistência que enfrentou do seu próprio partido, o Partido Popular Europeu, que começou a atacar, cada vez mais, o Pacto Ecológico, e a abandonar as maiorias progressistas e pró-europeias no Parlamento Europeu, mesmo quando falamos da lei da restauração da natureza. Por isso, para mim, é bastante claro que ela fez um bom trabalho, que fez avançar as coisas na última legislatura, mas não é absolutamente claro se vai continuar a fazê-lo. Portanto, se as pessoas quiserem que esta agenda continue, terão de votar nos Verdes, porque somos os únicos que têm um caminho estratégico muito claro e vamos lutar para o tornar realidade".

Euronews: “Acha que o Pacto Ecológico pode sobreviver a estas eleições europeias?"

Terry Reintke: “Vou dedicar a minha energia a torná-lo possível. Continuo a acreditar firmemente que uma grande maioria dos europeus compreende que é do seu interesse pessoal lutar pela neutralidade climática, para manter este planeta habitável para os seres humanos, mas também é do interesse económico que a União Europeia não fique atrás da China ou dos EUA, ou de outros intervenientes globais, no que se refere à indústria e à economia ecológicas. E este é o argumento que, a meu ver, convence muitas pessoas, e especialmente quando viajo e faço campanha na Europa Central e de Leste com o aspeto da segurança: o Pacto Ecológico é uma parte crucial do puzzle para tornar a Europa um continente mais seguro".