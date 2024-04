Mike Pence: "A maioria dos norte-americanos acredita no nosso papel de líderes do mundo livre"

Em entrevista exclusiva à Euronews, o vice-presidente da era Trump e candidato derrotado às primárias republicanas falou sobre a Ucrânia e os atuais desafios da política norte-americana.

O nosso convidado nesta edição de Global Conversation é Mike Pence, antigo vice-presidente dos Estados Unidos, que a Euronews encontrou numa conferência internacional em Bruxelas. Falámos sobre a guerra na Ucrânia, as relações transatlânticas e os futuros desafios comuns, e sobre o que Mike Pence vai fazer a seguir.

Euronews: Sr. vice-presidente, esta não é a sua primeira visita a Bruxelas. Espero que tenha tido uma receção mais calorosa do que da primeira vez...

Mike Pence: Tive, mas a primeira foi um pouco fria. Foi logo depois de termos sido eleitos. Compreendo que existia uma grande preocupação na Europa de que iríamos abraçar uma nova forma de isolacionismo, isolacionismo económico, em particular. O que eu deixei claro na primeira conferência em Munique, em 2017, foi que "América primeiro" não significa "América sozinha".

Estou orgulhoso da forma como, através de algumas paragens e recomeços, reforçámos a nossa aliança da NATO. Reforçámos a nossa relação com os nossos aliados europeus. Penso que preparámos o terreno para que os Estados Unidos, a Europa e o Reino Unido prestem o tipo de apoio que todos temos prestado aos corajosos combatentes na Ucrânia.

Permita-me que comece pelo tema que ocupou o centro das atenções em Bruxelas: as ameaças globais que afetam a segurança tanto da União Europeia como dos Estados Unidos. Os pacotes de apoio do Congresso à Ucrânia, a Israel e a Taiwan estão em suspenso há já algum tempo. Que mensagem é que isso envia aos aliados dos Estados Unidos?

Penso que a mensagem é que a maioria dos republicanos e democratas e a maioria do povo norte-americano aceitam o nosso papel de líder do mundo livre. Penso que verão o Congresso enviar para a secretária do Presidente Biden um pacote histórico de apoio à Ucrânia, a Israel, a Taiwan, bem como dar passos firmes para enfrentar a China, forçando a venda do TikTok nos Estados Unidos. Portanto, temos maiorias muito próximas no Congresso. Estive lá durante 12 anos. Compreendo a dificuldade em fazer avançar a legislação.

A esse respeito, qual é o seu grau de confiança em relação ao apoio dos EUA à Ucrânia a longo prazo?

Estamos a entrar num ano de eleições presidenciais, mas o pacote dará ao presidente Zelenskyy e aos seus soldados o apoio militar de que necessitam para continuar a levar a cabo a luta contra os russos. No fim de contas, tenho grande confiança no povo norte-americano. Em todos os lugares onde fui como vice-presidente e, no último ano, como candidato a presidente, várias pessoas me abordaram e me agradeceram pela forte posição que temos tomado ao lado dos nossos militares e dos nossos aliados para enfrentar a agressão autoritária, seja na Ucrânia ou no ataque terrorista do Hamas contra Israel, ou mesmo as provocações da China na Ásia-Pacífico.

Eu e a maioria do povo norte-americano conhecemos e compreendemos o nosso papel único na história do mundo livre. Estou confiante que o povo americano exigirá que quem quer que ocupe a Sala Oval na próxima administração viva esse ideal.

Penso que, no entanto, as pessoas notaram uma pequena mudança. Enfrentar a Rússia costumava ser um pilar dos princípios do Partido Republicano. O partido de Ronald Reagan, George Bush, John McCain e outros. O que é que aconteceu? E porque é que isso já não acontece?

Stefan, penso que há uma maré crescente de isolacionismo republicano no meu partido. Eu pronunciei-me contra isso corajosamente e continuarei a fazê-lo. Aprendemos duras lições nos anos 30. Vocês, na Europa, pagaram um preço muito caro.

Mas eu diria que aqueles que acreditam que temos de escolher entre resolver os nossos problemas internos, a nossa crise na fronteira sul, a inflação ou a criminalidade nas nossas cidades e ser o líder do mundo livre têm uma visão bastante limitada da maior nação do mundo. Acredito que a maioria do povo norte-americano, em ambos os partidos políticos, apoia os nossos aliados e apoia a liderança norte-americana na Europa Oriental, no Médio Oriente e na Ásia-Pacífico.

Olhando para as relações transatlânticas no futuro, qual é, na sua opinião, o maior desafio que ambos enfrentamos dos dois lados do Oceano?

Penso que, a curto prazo, a agressão russa representa uma ameaça muito séria para a paz e para a estabilidade da Europa. Não tenho dúvidas de que, se o Ocidente vacilasse e Vladimir Putin vencesse a Ucrânia, seria apenas uma questão de tempo até que ele atravessasse uma fronteira que nos obrigaria, ao abrigo do artigo 5º, nós, como aliados da NATO, a ir combatê-lo. Este é um dos argumentos que apresentei no meu país. Penso que é importante apoiarmos os corajosos soldados ucranianos que estão a lutar pela sua liberdade, para que os nossos soldados não tenham de travar essa luta.

A curto prazo, penso que a agressão russa representa uma ameaça muito real. A longo prazo, não há dúvida de que a China representa a maior ameaça estratégica e económica, não só para os Estados Unidos, mas também para o Ocidente. E penso que só em conjunto é que as nações livres de todo o mundo conseguirão enfrentar esse momento.

Sobre a Ucrânia, Donald Trump tem dito repetidamente que acabaria com a guerra em 24 horas. Partilha dessa opinião?

Penso que a única forma de acabar com a guerra em 24 horas é dar a Vladimir Putin o que ele quer. Eu trabalhei com o presidente durante quatro anos. Sei que ele tem uma maneira de fazer declarações que exprimem uma aspiração.

Mas continuo esperançado em que o povo americano, independentemente do resultado das eleições, continue a compreender e a exigir que a nossa liderança na Casa Branca e a nossa liderança no Congresso se encontrem neste momento e enfrentem a agressão de Vladimir Putin.

Foi membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Foi governador do Indiana. Foi vice-presidente dos Estados Unidos. Escreveu as suas memórias. Pergunto-me o que é que o mundo pode esperar de Mike Pence, olhando em frente.

Bem, Stefan, gostamos de dizer que não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos quem guarda o futuro. O que as pessoas podem esperar é que eu continue a defender os valores e os ideais que caracterizaram a minha vida pública durante mais de 40 anos. Sou alguém que aderiu ao Partido Republicano durante os anos Reagan. Sou alguém que acredita numa defesa nacional forte e que os Estados Unidos são o líder do mundo livre. Acredito em orçamentos equilibrados e num governo federal limitado. Acredito nos valores tradicionais, no direito à vida. Por isso, o trabalho a que me comprometo para o resto da minha vida é defender esses ideais e valores. Se surgirem oportunidades para prestar um serviço maior à América, prometo manter-vos informados.