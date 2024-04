Zelenskyy agradece aos EUA depois da Câmara aprovar projeto de lei com ajuda à Ucrânia

De Euronews

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e outros líderes europeus aplaudiram os EUA por aprovarem um projeto de lei vital de 89 mil milhões de euros que inclui ajuda à Ucrânia e que esteve bloqueado pela Câmara dos Representantes num impasse que durou meses.

A Câmara aprovou cerca de 89 mil milhões de euros em ajuda externa para a Ucrânia, Israel e outros aliados dos EUA numa rara sessão (ao sábado) e depois de meses de resistência da direita conservadora. Democratas e republicanos voltam a estar unidos para repelir a invasão da Rússia à Ucrânia.

Com uma votação esmagadora, os 57 mil milhões de euros em ajuda à Ucrânia passaram em questão de minutos. Muitos democratas aplaudiram no plenário da Câmara e agitaram bandeiras azuis e amarelas da Ucrânia.

A ajuda a Israel e aos outros aliados também ganhou aprovação por margens saudáveis. Todo o pacote irá para o Senado, que pode aprová-lo na terça-feira. O Presidente Joe Biden prometeu assiná-lo imediatamente.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, disse que estava "grato" a ambas as partes na Câmara e "pessoalmente a Mike Johnson pela decisão que mantém a história no caminho certo", disse Zelenskyy no X.

"Obrigado, América!" disse.

Os líderes da UE também saudaram a aprovação do projeto de lei. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que "a Ucrânia merece todo o apoio que puder obter contra a Rússia. Agora, pedimos ao Senado dos EUA que votem o mais rápido possível porque há vidas em jogo."

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que o projeto "demonstra o apoio bipartidário contínuo à Ucrânia. Este reforço significativo da ajuda complementará a ajuda prestada pelos Aliados Europeus".

Rússia demonstra desagrado com a decisão

A porta-voz do ministro russo das Relações Exteriores, Mariya Zakharova, disse "A ajuda militar dos EUA à Ucrânia, Israel e Taiwan permite exacerbar as crises globais: a ajuda ao regime de Kiev é um patrocínio direto de atividades terroristas; a Taiwan - uma interferência nos assuntos internos da China; a Israel - um caminho direto para a escalada na região".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que "enriquecerá ainda mais os Estados Unidos da América e levará a Ucrânia à falência".