Margaritis Schinas: "Conseguimos gerir com êxito as muitas emergências migratórias"

Será que a UE acertou no que toca a uma das questões mais polémicas do bloco - a política de migração? E como é que isso se vai refletir nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, em junho? Foi o que discutimos com o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, no Global Conversation.

Sasha Vakulina, Euronews: Sr. vice-presidente, muito obrigada pela sua presença. Comecemos por uma das questões mais quentes no que diz respeito às políticas da UE, que é a migração. Quando se tornou Comissário em 2019, essa já era uma questão bastante importante. Desde então, a crise adquiriu uma dimensão diferente com novos conflitos e com a invasão em larga escala da Ucrânia. Como vê as atuais políticas de migração da UE, tendo em conta os recentes acordos assinados com o Egipto e a Tunísia? Acha que vamos assistir a mais acordos deste género?

Margaritis Schinas, Vice-Presidente da Comissão Europeia: No atual ciclo político sobre migração, tivemos de trabalhar ao mesmo tempo como bombeiros e arquitetos. Como bombeiros, ao lidar com muitas crises, tanto nas nossas fronteiras externas como no interior da União, correndo de crise em crise, de incidente em incidente, de navio em navio. Atrever-me-ia a dizer que, na maioria dos casos, conseguimos gerir com êxito as muitas emergências migratórias. Para além disso, pela primeira vez, após décadas de fracasso, conseguimos chegar a um importante acordo europeu sobre um novo pacto da UE em matéria de migração e asilo.

Desde 20 de dezembro do ano passado, a Europa dispõe finalmente de uma política de migração abrangente e holística, que começa nas nossas fronteiras, ou melhor, começa com os países de origem e de trânsito - falarei do Egito daqui a pouco - com um controlo mais federalizado das nossas fronteiras externas e, por último, com a solidariedade.

No que se refere à dimensão externa da política de migração: investimos muito tempo e esforços, e muitos dos meus colegas, a começar pelo presidente Charles Michel, foram muito úteis nesse sentido. Tentámos estabelecer parcerias com os 25 países de origem e de trânsito que nos interessam em matéria de migração. Nunca seremos capazes de lidar internamente se não formos capazes de lidar externamente. Penso que agora, com um acordo histórico com o Egipto, que segue a linha da nossa declaração anterior com a Turquia e após o acordo com a Tunísia, temos agora uma rede de acordos de parceria com os principais parceiros de migração que nos ajudarão, sem dúvida, a melhorar a situação da gestão dos fluxos migratórios de uma forma cooperativa.

Falemos agora um pouco mais sobre as eleições. A migração sempre foi uma das questões mais divisivas nas políticas nacionais e na política europeia. Nos últimos anos, temos assistido a uma mudança de governos em toda a Europa. Está preocupado com a possível viragem do centro para a direita, em resultado das eleições europeias de junho?

Em primeiro lugar, penso que temos de nos orgulhar coletivamente da União Europeia, porque somos uma união de democracias. As eleições são uma coisa boa para nós. É por isso que as pessoas nos invejam, é por isso que somos tão admirados no mundo, porque temos eleições, eleições livres e abertas. As eleições europeias são o segundo processo eleitoral mais numeroso do planeta, a seguir às eleições indianas. Por isso, não estou particularmente preocupado.

O que importa é que os europeus vão votar e atribuam elogios ou culpas ao que funciona e ao que não funciona. Não creio que tenhamos de tirar conclusões precipitadas de que este será um triunfo dos extremos, ou da extrema-direita, que paralisaria tudo.

24% dos neerlandeses votaram em Geert Wilders, mas 76% não votaram. Ele não será o primeiro-ministro dos Países Baixos. Se olharmos para a Polónia, não foi a direita populista que ganhou, foi Donald Tusk e os seus aliados moderados. Se olharmos para Roma - não vejo Giorgia Meloni como um catalisador para os putinófilos radicais, vejo-a como uma barreira à extrema-direita e aos amigos de Putin. Portanto, vamos esperar um pouco. Não nos precipitemos numa conclusão. Ainda temos dois meses. Vamos ver o que acontece.

Dois meses inteiros, de facto. Mas considera uma aliança do seu grupo político com a extrema-direita? Qual seria a linha vermelha que o seu grupo político não ultrapassaria quando se trata de fazer possíveis alianças?

Estou aqui na minha qualidade de Vice-presidente da Comissão Europeia, não estou à procura do lugar de Manfred Weber, mas posso dar a minha opinião pessoal sobre a forma como as coisas estão a evoluir. Penso que o Partido Popular Europeu estaria no centro de uma ampla coligação de forças moderadas pró-europeias. Como sempre foi o caso.

Até à data, não vejo o PPE de Kyriakos Mitsotakis, por exemplo, a juntar-se a quaisquer aliados de extrema-direita. Isso não vai acontecer. Kyriakos e Jean-Claude Juncker foram os que quiseram Orbán fora do PPE, devo recordar-vos. Por isso, vejo o PPE no centro da nova teia de alianças políticas no Parlamento Europeu.

Vejo que, em determinados assuntos, podemos trabalhar, como fizemos para o pacto das migrações, com uma grande parte do grupo ECR. Giorgia Meloni e os eurodeputados italianos do partido Irmãos de Itália apoiaram esmagadoramente, juntamente com os liberais, o centro-direita e os socialistas, o nosso pacto. É assim que vejo o centro de gravidade no novo parlamento.

Por fim, considera que está a fazer mais para motivar os jovens europeus a irem às urnas votar em junho, especialmente aqueles para quem estas serão as primeiras eleições?

Absolutamente. Veja-se o que aconteceu durante o referendo sobre o Brexit. Tínhamos tantas figuras pró-europeias inspiradoras e admiradas no Reino Unido, mas o "sim" não conseguiu mobilizá-las. Foi um erro que pagámos caro. Não cometamos o mesmo erro nas eleições europeias.

Há tantos líderes no desporto, na cultura, nas artes, na filosofia e nas indústrias criativas. Somos a inveja do mundo no que respeita ao futebol. Em todos os domínios, somos excelentes.

Na maior parte, estas pessoas são europeus empenhados, trabalham além-fronteiras, fazem a sua reputação além-fronteiras. O que é que há de errado em fazer com que estas pessoas falem com os jovens europeus e lhes digam para irem votar? Penso que isso é algo que os governos também deveriam adotar. Estou a fazê-lo a partir de Bruxelas. Não creio que os comissários sejam as pessoas certas para falar com os jovens, para lhes dizer para irem votar. Provavelmente, isso terá o efeito contrário. Mas aproveito a oportunidade do lançamento da nova Euronews para fazer este apelo àqueles que dão o exemplo, aos modelos a seguir. É destas pessoas que precisamos.