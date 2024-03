Kyriakos Mitsotakis: "Continuo convencido de que o futuro da União Europeia é risonho"

A Euronews falou com o primeiro-ministro da Grécia antes das eleições europeias, que acontecem num contexto de profundas transformações na Europa.

Em junho, realizar-se-ão as primeiras eleições europeias após a pandemia, o início da guerra em território europeu e a crise energética. Desafios que surgiram a par de outros já existentes, como a crise climática. Para discutir o que está em jogo nestas eleições, falámos com o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis.

Nikoleta Drougka, euronews: Senhor primeiro-ministro, obrigado por nos receber. Faltam menos de três meses para as eleições europeias. Quais são os maiores desafios para a Europa, na sua opinião, e o que está em jogo nestas eleições?

Kyriakos Mitsotakis, primeiro-ministro da Grécia: Penso que estas eleições são particularmente importantes para toda a Europa, dado o contexto económico e geopolítico mais vasto. Estão a decorrer num período muito turbulento, com uma guerra a assolar o nosso flanco oriental e uma crise humanitária considerável em Gaza, numa altura em que a Europa está a sair de cinco anos muito, muito difíceis.

Esta é também uma oportunidade para fazermos um balanço do que alcançámos durante o último ciclo eleitoral europeu e destacar os êxitos significativos da União Europeia. Graças à cooperação de todas as instituições, conseguimos defender-nos com êxito contra a COVID. Criámos o NextGenerationEU, que, para países como a Grécia, se reveste de especial importância para nos ajudar a impulsionar o nosso crescimento e também facilitar a transição ecológica e digital.

Mantivemo-nos, contra todas as probabilidades, ou contra as previsões de alguns dos nossos inimigos, unidos no que diz respeito à Ucrânia. E agora temos de nos concentrar no próximo ciclo e garantir que estamos preparados para enfrentar os novos desafios que se avizinham.

O que é que o preocupa no facto de haver cada vez mais vozes contra a Europa, vozes antieuropeias?

Penso que haverá sempre vozes que contestam os êxitos da Europa e, de facto, algumas queixas podem ser justificadas. Mas, se olharmos para o quadro geral, continuo firmemente convencido de que o futuro da União Europeia é risonho e a Europa tem sido capaz de dar resultados aos seus cidadãos.

É por isso que é importante para nós defender o que alcançámos, mas também o que precisamos de alcançar no futuro. Quando olhamos para o próximo ciclo eleitoral e para as grandes questões que temos pela frente, as que eu pessoalmente destacaria são três. Em primeiro lugar, a necessidade de transformar a autonomia estratégica de um slogan em uma política real e efetiva. Veja-se o caso da defesa, por exemplo. Não só precisamos de gastar mais em defesa, como precisamos de coordenar as nossas despesas com a defesa. O segundo desafio tem a ver com a competitividade global da Europa. Como podemos garantir que a Europa continue a ser competitiva face à China, aos EUA e ao Sul Global. Isto traduzir-se-á em melhores empregos e empregos mais bem pagos para os cidadãos europeus.

O terceiro desafio é mais específico e mais setorial. Tem a ver com a agricultura e os nossos agricultores, numa altura em que a segurança alimentar ocupa um lugar de destaque na nossa agenda. Temos de compreender que alguns dos passos que demos nos últimos cinco anos, no que respeita à transição verde, exerceram uma pressão muito maior do que a prevista sobre os nossos agricultores, e que temos de garantir que a transição ecológica é executada a uma velocidade que não afete significativamente o rendimento dos nossos agricultores.

Diria que, por vezes, o maior inimigo da União Europeia é a própria União Europeia?

Somos 27, estou a falar do Conselho Europeu, que se reúne várias vezes por ano numa sala e todos temos de chegar a acordo por unanimidade. Este é um processo que inevitavelmente tem de levar tempo, que também envolve compromissos e que, por vezes, exige um passo atrás para alcançar o bem comum europeu.

É essa a natureza da União Europeia. Ao mesmo tempo que estamos a contemplar o alargamento europeu, temos também de procurar formas de tornar o nosso processo de decisão mais eficaz.

Isso vai ser um exercício complicado, porque qualquer alteração exigirá novamente a unanimidade e o acordo de todos os Estados-membros. Temos de reconhecer que o que alcançámos na Europa é único na história do mundo.

Atribuímos voluntariamente poderes a uma entidade supranacional e temos de estabelecer um equilíbrio adequado entre a tomada de decisões a nível europeu e a nível nacional, que funcione todos os dias. Mais uma vez, este é, entre aspas, o preço que temos de pagar para podermos colher os benefícios da participação na União Europeia.

Mencionou algo sobre a autonomia de defesa da Europa, como um desafio a enfrentar. Também diria que essa autonomia de defesa da Europa é um desafio que se coloca?

A defesa é fulcral, como nos apercebemos depois da guerra na Ucrânia. Talvez alguns países tenham acreditado que a paz trazida pelo colapso do Muro de Berlim e pela queda da União Soviética iria durar para sempre.

Mas isso provou ser uma falácia. Nunca estivemos nessa posição porque sempre gastámos um montante significativo em defesa, devido a desafios geopolíticos regionais específicos.

Agora compreendemos que todos nós precisamos de dar um passo em frente e gastar mais, mas também gastar de forma mais inteligente, ser mais coordenados, racionalizar a nossa aquisição de material de defesa, ter talvez mais campeões europeus que possam oferecer soluções de defesa avançadas a um nível mais competitivo que o atual.

Senhor primeiro-ministro, vimos anteriormente alguns Estados-membros da UE - a Grécia não está entre eles - lutarem para convencer os cidadãos a participarem nas eleições europeias. Porque é que diz que é importante as pessoas saírem para votar?

Porque o que acontece em Bruxelas e com quem nos representa no Parlamento Europeu é importante.

Porque as decisões que são tomadas em Bruxelas e Estrasburgo são muito importantes para a nossa vida do dia-a-dia e precisamos de enviar pessoas qualificadas para o Parlamento Europeu - porque, no fim de contas, estas eleições são para o Parlamento Europeu. Temos de garantir que o Parlamento é composto por cidadãos europeus representativos e colmatar o fosso entre a tomada de decisões em Bruxelas e o que os europeus querem de facto.

O Parlamento Europeu é a mais democrática de todas as nossas instituições e é por isso que participar nas eleições europeias é importante. Somos um partido fortemente pró-europeu, pelo que não seria de esperar que eu dissesse outra coisa. É claro que estamos a fazer o nosso melhor para mobilizar as pessoas e para garantir que aquilo que tradicionalmente é uma eleição pouco participada talvez desafie a tendência e tenha uma maior participação.